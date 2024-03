TikTok, i social media e i contenuti inadatti ai minori. Consumatori: aumentare i controlli

“La presenza su TikTok di contenuti pericolosi e l’impatto negativo dei social media ha assunto rilevanza mediatica e solleva preoccupazioni tra gli specialisti in campo medico”. Così si legge nel provvedimento con cui l’Antitrust ha multato TikTok per 10 milioni di euro.

Insufficiente controllo dei contenuti a tutela dei minori, ha rilevato l’Autorità, partita dalla “sfida” della “cicatrice francese” che si era diffusa lo scorso anno fra gli adolescenti. Una pratica autolesionistica e un rischio per persone vulnerabili. Dal 5 febbraio 2023 era infatti diventata virale questa sfida nella quale si vedevano video di ragazzini che si procuravano un segno rosso forte sulle guance, simile a una cicatrice, con ematomi sugli zigomi.

A marzo 2023 c’era stata anche l’allerta della Polizia Postale, che aveva messo in guardia sia i genitori sia i ragazzi contro queste forme di “sfide” che diventano un modo per farsi del male, con conseguenze protratte per diverso tempo. Gli ultimi sei video presenti sulla piattaforma sono stati rimossi solo a febbraio di quest’anno, dopo l’azione di un’altra autorità – l’Agcom.

UNC: i minori vanno sempre protetti

Oggi le associazioni dei consumatori, a partire dalla multa dell’Antitrust a TikTok, si interrogano sui controlli a tutela dei minori.

Commenta ad esempio il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona: «I minori e i soggetti vulnerabili vanno sempre protetti. Non è un caso se queste app, come chiesto dal Garante della Privacy, sono vietate ai minori di 13 anni. Le piattaforme possono fare di più sul fronte dell’age verification system».

«Quanto alla challenge cicatrice francese, bisogna sempre vigilare e rimuovere contenuti anche solo potenzialmente pericolosi che istigano al suicidio, autolesionismo, alimentazione scorretta…, indipendentemente dall’età – prosegue Dona –A maggior ragione lo deve fare una piattaforma così popolare tra i giovani, ma per questo servono più controlli e investire di più sulla consapevolezza dei consumatori, cominciando nelle scuole. Anche i genitori non devono assegnare ai social media una funzione di intrattenimento e devono imparare a individuare i contenuti di qualità affidabili».

Codacons: goccia nel mare

Per il Codacons però il provvedimento, seppure giusto, rappresenta “una goccia nel mare dei social network dove le violazioni e le illegalità a danni dei minori sono quotidiane”.

I social sono un argomento complesso che chiama in causa non solo la presenza di contenuti inadatti, pericolosi o a rischio per i minori ma anche la presenza stessa dei minori sui social, veicolata da genitori o influencer. Ed è anche su questo aspetto che punta l’attenzione il Codacons.

Dice il presidente Carlo Rienzi: «Oltre alle sfide su TikTok che possono avere ripercussioni sulla sicurezza e sulla salute dei giovani, c’è il fenomeno altrettanto pericoloso dei genitori, quasi sempre influencer famosi, che pubblicano sui social foto dei propri figli spesso in posizioni o situazioni ambigue, tali da rappresentare una violenza verso i minori e una violazione di tutte le norme a tutela della privacy dei bambini. La sanzione dell’Antitrust su TikTok è quindi utile ma rappresenta una goccia nel mare considerati i contenuti che circolano oggi sui social network e possono fortemente condizionare i più giovani, e che rendono sempre più pericolosi tali nuovi strumenti di comunicazione e condivisione».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!