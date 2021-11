Osservatorio Non Una Di Meno: 104 femminicidi e 4 trans*cidi nel 2021

Non Una Di Meno presenta l’Osservatorio sugli eventi, riportati dai media, che possono essere qualificati come femminicidi, lesbicidi e trans*cidi. Nel 2021 anche 5 casi di suicidio, inclusi perché indotti dalla stessa matrice di violenza patriarcale di genere

Nel 2021 i femminicidi e i trans*cidi registrati dall’Osservatorio Non Una Di Meno sono, fino ad ora, 104 e 4. Tra questi vi sono 5 casi di suicidio (3 donne, 2 persone trans*), inclusi perché indotti dalla stessa matrice di violenza patriarcale di genere (“l’asterisco * e lo Schwa (ə) vengono utilizzati da Non Una Di Meno come desinenze alternative alle marche di genere grammaticale dell’italiano standard”).

Ci sono poi almeno altre 3 donne scomparse, il cui corpo non è stato ancora trovato e per cui ci sono indagini in corso per sospetto omicidio o suicidio. Infine, ci sono almeno altre 8 persone – 5 figlə (di cui quattro minori di 10 anni), 1 padre e due vicini di casa – presenti e uccisi insieme alle madri o mogli/compagne, “effetti collaterali” della violenza patriarcale e di genere.

Femminici e trans*cidi, l’Osservatorio NUDM

Non Una Di Meno da oltre due anni ha iniziato un lavoro di monitoraggio dal basso degli eventi, riportati dai media, che possono essere qualificati come femminicidi, lesbicidi e trans*cidi. Ossia eventi in cui l’uccisione di una persona avviene per motivi riconducibili a relazioni di potere e violenza patriarcale di genere.

La raccolta di informazioni più dettagliate fornisce, oltre al numero, strumenti di comprensione e di lotta contro queste forme estreme di violenza. Nell’Osservatorio si trovano ad esempio elementi sulla condizione personale e familiare delle vittime, sulle cause di morte e sull’uso di armi da fuoco, sull’interrelazione tra genere, età, nazionalità e salute, sulle condizioni di salute e benessere fisico e/o mentale delle persone uccise e delle persone colpevoli o presunte tali, riflettendo così anche sulla mancanza di sistemi di cura e assistenza adeguati.

Secondo le informazioni rilevate, in almeno 7 casi c’è stata violenza o stupro prima dell’uccisione. In almeno 14 casi c’erano state denunce o segnalazioni per violenza o persecuzione nei mesi precedenti. E almeno 3 persone uccise erano sex worker. Almeno 11 figlə minori erano presenti durante il femminicidio e 35 figlə minori sono rimastə orfani in seguito al femminicidio della madre.

Inoltre, in almeno 12 casi, i colpevoli o presunti tali, avevano precedenti penali connessi a violenze, persecuzione, stalking, abusi nei confronti delle loro attuali e passate compagne, mogli, madri. E nella quasi totalità dei casi, l’assassino era una persona conosciuta dalla donna o dalla persona trans* uccisa: il partner attuale (46%) o l’ex partner (15%), da cui la persona uccisa si era separata o aveva espresso l’intenzione di farlo. Tra i colpevoli o presunti tali ci sono anche figli, padri, suoceri, generi, amici, vicini di casa e anche un sicario del marito.

Nel 44% dei casi, le donne e persone trans* uccise sono morte a causa delle coltellate ricevute. Nel 20% sono state uccise con colpi di arma da fuoco. E, secondo quanto ricostruito anche attraverso il lavoro dell’Osservatorio OPAL di Brescia, in almeno 13 casi su 20 l’arma da fuoco che ha sparato era legalmente detenuta. In almeno 7 casi, erano armi in possesso di guardie giurate, forze dell’ordine, militari in funzione o in pensione.

Città e regioni

Roma (13), Milano (8), Torino (6) e Modena (5) sono le province che hanno registrato il maggior numero di eventi finora.

In totale, si tratta di 45 province e oltre 95 città diverse: 56% nelle regioni del nord, 17% nelle regioni del centro, 17% nelle regioni del sud e il 10% nelle isole.