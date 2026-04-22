Pixel di tracciamento nelle email, il Garante Privacy pubblica le Linee guida

Le Linee guida adottate dal Garante prevedono più trasparenza e controllo per gli utenti: consenso obbligatorio e sei mesi agli operatori per l’adeguamento

Il Garante privacy ha adottato le Linee guida sull’uso dei pixel di tracciamento (tracking pixel) nelle email, per rafforzare la trasparenza e il controllo degli utenti sui propri dati. Si tratta di minuscole immagini trasparenti, praticamente invisibili, inserite nei messaggi per rilevarne l’apertura e raccogliere informazioni sui comportamenti degli utenti.

L’Autorità – si legge in una nota – richiama l’attenzione sulla “particolare invasività di queste tecnologie, che operano spesso senza che il destinatario ne abbia piena consapevolezza”.

Pixel di tracciamento nelle email, le Linee guida del Garante

Le Linee guida chiariscono che l’impiego dei tracking pixel rientra nella disciplina prevista dall’articolo 122 del Codice privacy, che regola l’uso di tecnologie capaci di accedere alle informazioni presenti nei dispositivi degli utenti o di monitorarne il comportamento online. Nei casi ordinari, il loro utilizzo richiede un consenso preventivo, libero, specifico e informato.

Restano possibili specifiche eccezioni, ad esempio per finalità di sicurezza, per esigenze tecniche strettamente necessarie o per comunicazioni istituzionali e di servizio, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Il Garante ribadisce, inoltre, l’obbligo di fornire agli utenti un’informativa chiara e trasparente e garantire modalità semplici per la revoca del consenso, anche in modo selettivo.

Particolare attenzione è richiesta all’adozione di misure di privacy by design e by default, per ridurre il rischio di identificabilità degli utenti e limitare la circolazione dei dati personali.

A chi si rivolgono

Le Linee guida – specifica il Garante – si rivolgono ai fornitori di servizi della società dell’informazione, ai soggetti che offrono servizi online accessibili al pubblico, ai provider di posta elettronica, ai gestori di piattaforme per l’invio massivo di email e, più in generale, a tutti i soggetti che utilizzano tracking pixel.

I soggetti interessati dovranno adeguarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee guida in Gazzetta Ufficiale.