Pornhub e siti per adulti, Commissione europea: non tutelano i minori

Pornhub e altri siti per adulti hanno violato la legge sui servizi digitali per aver permesso ai minori l’accesso ai loro servizi. La Commissione europea accusa i siti per adulti di violare la legge sui servizi digitali perché non proteggono adeguatamente i più piccoli dall’esposizione a contenuti pornografici.

Questa le risultanze preliminari della Commissione europe, che a maggio 2025 ha avviato dei procedimenti formali nei confronti di XVideos, XNXX, PornHub e Stripchat nell’ambito della legge sui servizi digitali. I risultati preliminari si basano su un’indagine approfondita che ha incluso un’analisi dei rapporti di valutazione dei rischi di Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos, dati e documenti interni, nonché le risposte delle piattaforme alle richieste di informazioni e interviste con esperti del settore.

I rischi per i minori e il possibile accesso

Per la Commissione, Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos non hanno individuato e valutato diligentemente i rischi che le loro piattaforme comportano per i minori che accedono ai loro servizi. Anche laddove questi rischi siano stati individuati, Bruxelles contesta loro che “la valutazione ha sottolineato in modo sproporzionato le preoccupazioni incentrate sulle imprese, come i danni alla reputazione, piuttosto che concentrarsi sui rischi sociali per i minori, come richiesto dalla legge sui servizi digitali”.

Per la Commissione i siti non hanno attuato misure efficaci per impedire l’accesso dei minori ai loro servizi.

“Pur affermando nei loro Termini di servizio che i loro servizi sono solo per adulti, tutte e quattro le piattaforme consentono ai minori di accedere alle loro piattaforme con un semplice clic confermando di avere più di 18 anni”, spiega Bruxelles.

L’autodichiarazione al tempo stesso non è ritenuta una misura efficace così come altre misure, quali la sfocatura delle pagine, le avvertenze sui contenuti e le etichette “limitate agli adulti”, messe in atto da tutte queste piattaforme, “non impediscano efficacemente ai minori di accedere a contenuti dannosi”.

La responsabilità delle piattaforme online

“Nell’UE le piattaforme online hanno una responsabilità – ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia – I minori accedono a contenuti per adulti in età sempre più giovane e queste piattaforme devono mettere in atto misure solide, atte a preservare la privacy e efficaci per tenere i minori fuori dai loro servizi. Oggi stiamo intraprendendo un’altra azione per far rispettare la legge sui servizi digitali, garantendo che i minori siano adeguatamente protetti online, in quanto hanno il diritto di esserlo”.