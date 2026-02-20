Povertà energetica, territori in prima linea: la Conferenza Nazionale 2026

Giunta alla quinta edizione, la Conferenza Nazionale sulla Povertà Energetica 2026 rilancia il ruolo dei territori e delle comunità locali come motore di una transizione energetica equa e inclusiva, in una fase decisiva per l’attuazione delle politiche climatiche ed energetiche verso il 2030.

La povertà energetica è oggi una delle sfide sociali ed economiche più rilevanti per l’Italia. Secondo i dati dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (OIPE), nel 2024 oltre 2,4 milioni di famiglie – circa il 9,1% del totale – vivevano in condizioni di povertà energetica, con un’incidenza più elevata tra i nuclei con minori e nei contesti caratterizzati da maggiori fragilità socioeconomiche.

Negli ultimi anni, il contrasto alla povertà energetica è diventato un tema centrale nelle politiche pubbliche, riconosciuto come una condizione determinante per il successo stesso della transizione energetica. Tuttavia, tra dati preoccupanti e un contesto geopolitico incerto, il fenomeno continua a rappresentare una sfida pressante, con impatti profondi sul benessere delle persone e sulle disuguaglianze sociali e territoriali.

La Conferenza 2026: dal disegno delle politiche all’azione concreta

La 5ª Conferenza Nazionale sulla Povertà Energetica, organizzata da AISFOR, Banco dell’Energia e RETE ASSIST, si svolge in una fase cruciale che segna il passaggio dalla definizione delle politiche alla loro attuazione concreta.

Il quadro europeo e nazionale mette oggi a disposizione obiettivi, strumenti e risorse sempre più strutturati, ma pone con forza una domanda chiave: come tradurre questi indirizzi in risposte realmente accessibili e inclusive per i territori? La Conferenza si propone di affrontare questa sfida, individuando soluzioni efficaci e centrate sulle persone e sulle comunità.

Il tema dell’edizione 2026, “Risposte territoriali alla povertà energetica: comuni e comunità nella transizione giusta”, sintetizza questa prospettiva, valorizzando il ruolo dell’azione locale come leva decisiva per una transizione equa.

Territori e comunità come motore della transizione giusta

Giunta alla quinta edizione, la Conferenza si inserisce in un percorso consolidato di confronto e costruzione di conoscenza sul tema. In una fase decisiva per il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici al 2030, il ruolo dei territori e delle comunità locali viene posto al centro del dibattito.

È a livello locale che le politiche incontrano concretamente i bisogni delle persone e che emergono soluzioni operative capaci di rispondere alle vulnerabilità energetiche. Comuni, reti territoriali e comunità sono chiamati non solo ad attuare le politiche, ma anche a sperimentare modelli innovativi di intervento, costruendo alleanze tra istituzioni, terzo settore e cittadini.

Il quadro della povertà energetica in Italia: una sfida diffusa e complessa

Secondo l’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, circa una famiglia italiana su dieci vive in condizioni di povertà energetica. L’incidenza è più elevata nelle aree mediterranee e nelle isole, ma il fenomeno riguarda l’intero Paese, con specificità legate al clima, alle condizioni degli edifici e al contesto urbano o montano.

Dati, metriche e diagnosi: verso strumenti più efficaci

Uno dei temi centrali della Conferenza sarà la necessità di migliorare le metriche e i sistemi di diagnosi della povertà energetica. Verranno discusse le diverse metodologie disponibili, dai grandi dataset statistici nazionali ed europei alle analisi territoriali più granulari, fino alle interviste qualitative che consentono di comprendere le condizioni reali delle famiglie.

Questa integrazione di approcci è fondamentale per sviluppare politiche mirate e misure di supporto realmente efficaci.

I Comuni occupano una posizione privilegiata nel contrasto alla povertà energetica: sono istituzioni di prossimità, godono di un alto livello di fiducia da parte dei cittadini e rappresentano il livello in cui le politiche nazionali si traducono in interventi concreti.

Molti Comuni, in particolare quelli aderenti al Patto dei Sindaci, hanno l’obbligo di redigere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che include un pilastro specifico dedicato alla povertà energetica. Questo rende le amministrazioni locali protagoniste nella definizione e implementazione delle strategie territoriali.

Il ruolo del Terzo settore e delle reti territoriali

Accanto ai Comuni, il Terzo settore svolge un ruolo fondamentale nel contrasto alla povertà energetica. Associazioni ambientali, organizzazioni dei consumatori e realtà sociali possono sviluppare progetti autonomi di supporto alle famiglie vulnerabili, spesso in collaborazione con partner come Banco dell’Energia.

La forza delle organizzazioni territoriali risiede nella loro capacità di instaurare un rapporto diretto con le famiglie, favorendo l’ascolto dei bisogni e la co-progettazione di soluzioni. La collaborazione tra enti pubblici e non profit crea un mix virtuoso che consente di leggere in modo più accurato le vulnerabilità energetiche e intervenire in modo mirato.

Tecnologia e consapevolezza dei consumi

La tecnologia rappresenta un ulteriore strumento per affrontare la povertà energetica. L’introduzione degli smart meter ha reso possibile, almeno in teoria, il monitoraggio in tempo reale dei consumi e una maggiore consapevolezza delle spese energetiche.

Tuttavia, l’accesso alle informazioni e la capacità di interpretarle non sono uniformemente distribuiti, evidenziando la necessità di accompagnare l’innovazione tecnologica con percorsi di alfabetizzazione energetica e supporto alle famiglie più vulnerabili.

Verso politiche territoriali più eque e inclusive

La Conferenza Nazionale sulla Povertà Energetica 2026 si configura come un momento chiave per allineare visioni, strumenti e azioni, rafforzando il protagonismo dei territori nella transizione energetica.

In un contesto in cui la povertà energetica continua a crescere e ad assumere nuove forme, la capacità di integrare politiche pubbliche, competenze tecniche, reti territoriali e partecipazione delle comunità sarà decisiva per costruire un sistema energetico più giusto, sostenibile e inclusivo. La Conferenza intende contribuire a questo percorso, promuovendo una transizione che metta al centro le persone, riduca le disuguaglianze e rafforzi la resilienza dei territori.