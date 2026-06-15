Chat sessista ATM, esplode il caso. Codacons: esposto in Procura e al Garante Privacy

Esplode il caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. Il Codacons annuncia esposto in Procura e al Garante Privacy

Chat sessista ATM, esplode il caso. Foto di donne ignare, riprese dalle telecamere di videosorveglianza dei mezzi pubblici dell’ATM (Azienda trasporti milanese), sarebbero finite in una chat dei dipendenti insieme a commenti sessisti. Immagini estrapolate dalle telecamere e usate non certo per questioni di sicurezza ma per commenti molesti e sessisti, con “fotogrammi su gambe, volti, seni e cosce di donne ignare di essere diventate carne da macello per un gruppo di uomini con la divisa dell’azienda”.

Il caso è stato raccontato dall’attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua “Rassegna Stanca” e ripreso poi da influencer su Instagram. L’ATM ha risposto prontamente e ha annunciato che farà luce sulla vicenda. Il Codacons ha appena annunciato un esposto in Procura e al Garante della Privacy per revenge porn.

La chat sessista fra i dipendenti ATM

Il caso è stato raccontato da una ragazza su alcune storie Instagram e riguarda una scena cui aveva assistito direttamente. A Milano, sul tram 15, un autista in pausa “stava scambiando dei messaggi in una chat denominata “Staff Ticinese” con quelli che, per la giovane, erano senza dubbio colleghi di lavoro”, racconta Vagnoli.

“La ragazza ha notato un fitto scambio di immagini che, a un secondo sguardo, ha capito essere fotogrammi delle riprese dei video del circuito di sorveglianza in disposizione a ogni tram e usato per garantire la sicurezza di autisti e passeggeri. Ma la peculiarità di queste foto acquisite dunque in modo non proprio lecito dalla video sorveglianza, è che tutte ritraevano donne. Ed erano accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene”.

Il caso è rimbalzato online insieme a uno degli screenshot della chat. È un nuovo caso di violenza digitale contro donne ignare di essere riprese, fotografate e diventate oggetto di commenti sessisti e di molestie in chat.

“Atm – si legge in una nota dell’azienda – si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull’episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città”. (Ansa)

Codacons: esposto in Procura e al Garante Privacy

La chat con commenti sessisti e con le immagini delle donne, evidentemente rubate senza consenso, ha portato il Codacons a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Milano e all’Autorità per la tutela dei dati personali in cui si chiede di aprire un’indagine anche alla luce del possibile reato di revenge porn.

“Si tratta di un episodio gravissimo sul quale è necessario fare chiarezza – spiega il presidente Codacons Lombardia, Marco Maria Donzelli – perché se confermati i fatti così come emersi ci troveremmo di fronte a pesanti illeciti sanzionati dal nostro codice penale, che aprirebbero tra l’altro la strada ad azioni risarcitorie in sede civile da parte delle vittime”.

Nell’esposto che il Codacons sta preparando e che sarà depositato nelle prossime ore in Procura si chiede di aprire una formale inchiesta alla luce dell’art. 612 ter del Codice Penale secondo cui “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.

Un esposto analogo verrà presentato al Garante Privacy perché accerti la violazione delle norme a tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali delle persone.

“Una eventuale indagine della magistratura – conclude Donzelli – assume importanza fondamentale perché, una volta accertati i fatti e le responsabilità, consentirà alle donne vittime di possibili illeciti di agire in sede civile per il risarcimento dei danni subiti. In tal senso il Codacons si metterà a disposizione delle vittime per valutare le dovute azioni legali da intraprendere a loro tutela”.