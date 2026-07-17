Data breach, il Garante Privacy sanziona Wind Tre: gravi carenze nella sicurezza dei dati

Secondo l’Autorità gravi carenze nella sicurezza dei sistemi aziendali hanno determinato due accessi abusivi e l’esfiltrazione dei dati personali di oltre 365mila clienti

Il Garante privacy ha inflitto una sanzione di 1.715.600 euro a Wind Tre Spa per “gravi carenze nella sicurezza dei sistemi aziendali, che hanno determinato due accessi abusivi e l’esfiltrazione dei dati personali di oltre 365mila clienti”.

Per 41.359 di essi – spiega il Garante in una nota – l’esfiltrazione ha riguardato anche le informazioni relative ai metodi di pagamento utilizzati, come il bollettino postale, l’Iban, la carta di credito con il numero parzialmente oscurato e la data di scadenza.

Data breach, il caso Wind Tre

L’istruttoria dell’Autorità – avviata a seguito dei due data breach notificati dalla società nel febbraio 2025 – ha accertato che gli hacker, fingendosi tecnici dell’assistenza, hanno convinto gli operatori di due punti vendita a consentire l’accesso ai sistemi aziendali, riuscendo così ad esfiltrare i dati anagrafici e di contatto dei clienti.

In particolare, il Garante ha riscontrato carenze nella gestione delle credenziali di accesso e dei certificati digitali. Inoltre, le verifiche di sicurezza effettuate dalla società non avevano individuato vulnerabilità che sarebbero state rilevabili con controlli più approfonditi.

Tali criticità – spiega il Garante – hanno consentito agli hacker di accedere ai sistemi della società e di sottrarre i dati personali.

L’Autorità, pertanto, ha accertato la violazione dei principi di integrità e riservatezza dei dati e degli obblighi di sicurezza previsti dal GDPR e ha ordinato a Wind Tre di rafforzare i sistemi di protezione delle credenziali e dei certificati digitali, di introdurre strumenti sicuri per la gestione delle password e di migliorare le procedure di sicurezza informatica per prevenire episodi analoghi in futuro.

Nel determinare l’importo della sanzione, il Garante ha tenuto conto della tempestiva notifica dell’incidente, delle misure correttive adottate dopo l’attacco e della collaborazione fornita dalla società nel corso dell’istruttoria.

Codacons: dati degli utenti sempre più a rischio

Bene per il Codacons la multa del Garante per la Privacy a Wind Tre per le gravi carenze riscontrate nella sicurezza dei sistemi aziendali, ma – sottolinea l’associazione – “la vicenda dimostra ancora una volta la fragilità dei sistemi informatici delle grandi aziende e i pericoli che corrono i cittadini che rilasciano alle società i propri dati personali”.

“Dopo i recenti episodi che hanno visto coinvolte grandi aziende come Booking e Trenitalia, ancora un caso di furto di dati degli utenti che stavolta interessa anche dati economici sensibili, come codici Iban e numeri di carte di credito – spiega il Codacons -. Episodi di questo tipo, purtroppo, si stanno moltiplicando sia in Italia sia in Europa, a dimostrazione della fragilità dei sistemi informatici utilizzati dalle grandi società e delle tecniche sempre più invasive usate dai cyber criminali, che riescono ad avere accesso ad una mole enorme di dati sensibili degli utenti”.

Per l’associazione, dunque, “le aziende devono aumentare gli investimenti in sicurezza e adottare tutti gli accorgimenti tecnici per tutelare le informazioni dei propri clienti, e devono rispondere dei danni prodotti quando non forniscono adeguati standard a garanzia degli utenti”.

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