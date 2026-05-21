giovedì 21 Maggio 2026
Fascicolo sanitario elettronico, Garante privacy: online le Faq aggiornate

Fascicolo sanitario elettronico, Garante privacy: online le Faq aggiornate (foto Pixabay)

Fascicolo sanitario elettronico, Garante privacy: online le Faq aggiornate

Online le Faq aggiornate del Garante privacy sul Fascicolo sanitario elettronico (FSE), il sistema che raccoglie l’insieme dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari dei cittadini

21 Maggio 2026 Redazione

Sono online le Faq aggiornate del Garante privacy sul Fascicolo sanitario elettronico (FSE), il sistema che raccoglie l’insieme dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari dei cittadini, generati dalle strutture sanitarie pubbliche e private che li hanno in cura.

Le novità, oltre ad alcune integrazioni in tema di consenso, riguardano in particolare il dossier farmaceutico e l’Ecosistema dati sanitari (EDS).

Fascicolo sanitario elettronico, le Faq del Garante aggiornate

Il dossier farmaceutico – precisano le Faq – è una sezione del FSE aggiornata dalla farmacia al momento della consegna dei farmaci. Consente di migliorare la qualità del servizio e favorire il monitoraggio, l’appropriatezza nell’erogazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia, contribuendo alla sicurezza del paziente.

Il dossier rientrerà tra i servizi offerti dall’EDS, che estrarrà dal FSE le informazioni relative alle prescrizioni e alle erogazioni farmaceutiche, con esclusione di quelle oscurate dall’assistito. L’EDS, come indicato nelle Faq, è una componente del FSE alimentata con i dati e i documenti presenti nel Fascicolo – esclusi quelli oscurati dall’assistito – nonché con quelli resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria.

Su richiesta, l’EDS potrà fornire servizi di analisi ed elaborazione dei dati a cittadini, professionisti sanitari, Ministero della Salute, Agenas e Regioni. Tali servizi, secondo il parere del Garante sull’EDS, saranno attivabili solo a seguito della completa attuazione del FSE 2.0.

Attraverso l’EDS sarà inoltre possibile utilizzare i dati per finalità di prevenzione, controllo e gestione del sistema sanitario.

In ambito di ricerca scientifica medica, biomedica ed epidemiologica, l’EDS potrà rendere disponibili dati anonimizzati, accessibili esclusivamente al personale autorizzato del Ministero della Salute, di Agenas e delle Regioni o Province autonome.

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