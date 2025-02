Telemarketing, Garante Privacy multa E.ON per 890 mila euro

Dal Garante privacy multa a E.ON Energia per oltre 890mila euro per “trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing”

Telemarketing ancora sotto i riflettori del Garante Privacy. Il Garante ha infatti comminato a E.ON Energia una sanzione di oltre 890mila euro per “trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing”. Il procedimento, si legge nell’ultima newsletter dell’Autorità, trae origine dai reclami di due persone che lamentavano la ricezione di numerose chiamate indesiderate e il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato, in un caso, che i consensi rilasciati in fase di attivazione delle forniture di luce e gas, erano stati trascritti in maniera errata da un dipendente della società. Errore che ha evidenziato una duplice criticità nei meccanismi di tutela dei dati dei clienti. Da un lato, spiega l’Autorità, “E.ON non ha introdotto misure idonee a verificare ed assicurare la corrispondenza tra i consensi resi dagli interessati e le informazioni registrate sui sistemi aziendali, ed è così incorsa nella a realizzazione di attività di telemarketing senza un’idonea base giuridica. Dall’altro, è venuta meno agli obblighi di formazione e supervisione dei soggetti incaricati delle attività di telemarketing”.

Per quanto riguarda il secondo reclamo, il Garante ha invece accertato l’avvenuta realizzazione di attività di telemarketing mediante l’utilizzo di dati personali raccolti con l’ausilio di un form pubblicato su Facebook nell’ambito di una campagna digital, sebbene l’interessata in questione non avesse mai attivato un account social.

Anche in questo caso, il Garante ha riscontrato che “E.ON non effettuava verifiche sulla legittima provenienza dei dati utilizzati per finalità commerciali, né sull’identità dei soggetti che rilasciavano i dati”. Sempre un errore materiale, secondo la società, aveva poi determinato il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti dell’interessata. Oltre alla sanzione pecuniaria di 892.738 euro, il Garante ha ordinato alla società di implementare misure adeguate affinché il trattamento dei dati personali degli interessati avvenga nel rispetto della normativa privacy lungo tutta la filiera del trattamento.

Telemarketing, i Consumatori: riforma del sistema, tornare all’opt-in

Per Confconsumatori il nuovo provvedimento dimostra come sia urgente e necessaria una riforma dell’intero sistema che regola il telemarketing e il teleselling, affinché sia garantito un lecito trattamento dei dati delle persone.

«Occorre lavorare – dichiarano il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, e la responsabile Energia dell’associazione, Carmen Agnello – per garantire un legittimo affidamento del consumatore rispetto ai contatti promozionali, che non dovrebbero terrorizzare o creare disturbo ma rappresentare invece, in un mercato serio e affidabile, un’opportunità».

Per Assoutenti la multa del Garante Privacy è “l’ennesima dimostrazione del far west che regna in Italia sul fronte del telemarketing”. L’associazione chiede che sia attuato un registro delle autorizzazioni per chi è a favore delle telefonate commerciali.

«Le molte iniziative di miglioramento proposte sul tema e l’introduzione del registro delle opposizioni non hanno prodotto i risultati sperati, e in tema di telefonate commerciali i cittadini continuano ad essere in balia di operatori e call center – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – La nuova multa del Garante è l’ennesima riprova della necessità di un registro delle autorizzazioni dove si iscrivono solo coloro che vogliono essere interpellati telefonicamente per proposte commerciali. Serve cioè una riforma radicale del sistema che porti dall’attuale opt-out al più efficace opt-in, seguendo l’esempio di altri paesi europei, in modo che solo chi fornisce espressa autorizzazione possa ricevere telefonate commerciali, e senza tale consenso call center e operatori non possano più chiamare né disturbare i cittadini».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!