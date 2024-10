Pubblicità mirata, Corte Ue: un social non può conservare i dati personali senza limiti temporali

La Corte di giustizia dell’Ue ha stabilito che un social network, come Facebook, non può utilizzare l’insieme dei dati personali raccolti a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati

Un social network come Facebook non può utilizzare l’insieme dei dati personali ottenuti a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue, nell’ambito di una controversia tra Meta e l’attivista Maximilian Schrems, che ha contestato dinanzi ai giudici austriaci il trattamento, a suo avviso illecito, dei suoi dati personali relativi al suo orientamento sessuale, da parte della Meta Platforms Ireland.

In particolare – sottolinea la Corte Ue in una nota – il fatto che il sig. Maximilian Schrems si sia espresso sul suo orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda pubblica (quindi fuori dalla piattaforma) “non autorizza il gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati relativi al suo orientamento sessuale ottenuti, se del caso, al di fuori di tale piattaforma, al fine di aggregarli e analizzarli per proporgli della pubblicità personalizzata“.

Facebook e pubblicità mirata, la sentenza della Corte Ue

Meta Platforms – spiega la Corte Ue – raccoglie dati personali degli utenti di Facebook relativi alle loro attività tanto sul social network quanto al di fuori di esso. Si tratta, in particolare, di dati relativi alla consultazione della piattaforma online, di pagine internet e di applicazioni di terzi. E lo fa utilizzando “cookie”, “social plugin” e “pixel” inseriti sulle pagine internet interessate.

In merito alla controversia tra Meta e Schrems, quindi, la Corte Ue ha stabilito che i dati personali di un un utente, raccolti dal gestore di un social network sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, non possono essere “aggregati, analizzati ed elaborati ai fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati”.

“Il fatto che una persona abbia reso manifestamente pubblico un dato riguardante il suo orientamento sessuale – precisa la Corte – comporta che tale dato possa essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del RGPD. Tuttavia, tale circostanza non autorizza, di per sé, il trattamento di altri dati personali relativi all’orientamento sessuale di tale persona“.

