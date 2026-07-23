Rimborsi Netflix, Movimento Consumatori avvia la class action

Dopo l’annuncio nei mesi scorsi, Movimento Consumatori ha avviato la class action nei confronti di Netflix – depositando ricorso lunedì 20 luglio – per il rimborso degli aumenti del prezzo degli abbonamenti applicati dal 2017 al 2024, sulla base di “clausole contrattuali dichiarate vessatorie dalla sentenza del tribunale di Roma del 1° aprile scorso”.

“La vessatorietà delle clausole, che consentivano modifiche unilaterali nei contratti di abbonamento, determina l’illegittimità degli aumenti e il diritto al rimborso per tutti i clienti coinvolti – ricorda Movimento Consumatori -. Pertanto l’azione è rivolta ai consumatori che, dal 2017 al 2024, hanno attivato un abbonamento Netflix e hanno subito uno o più aumenti del canone mensile per l’applicazione delle clausole vessatorie”.

I soggetti interessati potrebbero essere stimati in non meno di 5-6 milioni e irimborsi individuali per la restituzione degli aumenti applicati in tutto il periodo possono oscillare tra i 250 e i 500 euro a seconda del piano di abbonamento.

Rimborsi Netflix, la class action

Movimento Consumatori ha avviato la class action nei confronti di Netflix Italy Services – che dal 2022 gestisce per il gruppo i clienti italiani e ha applicato gli aumenti illegittimi – e della società olandese Netflix International BV, che ha ricoperto le stesse funzioni fino al 2021. Ad oggi oltre 240.000 persone hanno manifestato interesse ad aderire alla class action preannunciata da MC.

“Dopo la sentenza del tribunale di Roma – ricorda l’associazione – Netflix ha dichiarato di prendere molto sul serio i diritti dei consumatori, senza aver avanzato alcuna proposta di rimborso e anzi impugnando la sentenza inibitoria alla Corte d’appello di Roma”.

“Confidiamo che il tribunale di Roma dichiari ammissibile e accolga la nostra class action – affermano Paolo Fiorio e Corrado Pinna, legali che assistono MC nei giudizi contro Netflix -. La mancata indicazione dei motivi che possano consentire l’aumento del prezzo è contraria alle norme italiane e a quelle europee, come interpretate dalla Corte di Giustizia con decisioni vincolanti per il giudice italiano. In Germania, Paesi Bassi, Austria, Polonia sono state proposte o sono pendenti azioni inibitorie, class action o procedimenti delle autorità competenti. In Germania, la Corte d’Appello di Berlino, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione federale, ha dichiarato la vessatorietà di analoghe clausole e ha ben sottolineato che Netflix, come tutte le società della subscription economy, avrebbe dovuto raccogliere il consenso da parte di ogni consumatore, anche in ragione dell’impiego degli attuali strumenti tecnologici che rendono immediata la comunicazione di una disdetta o della scelta del cliente di accettare espressamente i nuovi prezzi”.

“Con questa iniziativa vogliamo assicurare ai consumatori una tutela piena ed effettiva – dichiara Alessandro Mostaccio, presidente MC -; la sentenza del tribunale di Roma ha affermato un principio di grande rilievo: le modifiche unilaterali del prezzo devono rispettare rigorosi requisiti di trasparenza e di correttezza. Chi ha subito aumenti per clausole dichiarate vessatorie ha diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate. Auspichiamo quindi che il tribunale dichiari ammissibile l’azione di classe”.

Chi non lo avesse ancora fatto può manifestare il proprio interesse a rimanere aggiornato sulla class action compilando il modulo online. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito di Movimento Consumatori.

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