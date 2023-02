Safer Internet Day, il contributo di Ethical Sport contro il bullismo e il cyberbullismo

Un certificato antibullismo per le palestre: questo l’obiettivo del progetto Ethical Sport, realizzato da Konsumer Italia, in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana, l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping e Quaser Certificazioni

In occasione del Safer Internet Day, Konsumer Italia presenta il progetto “Ethical Sport“, che si pone l’obiettivo di adottare, all’interno di 10 Associazioni Sportive della Federazione Pugilistica Italiana, la Prassi di Riferimento P.d.R. UNI 42:2018, creando un metodo applicativo con conseguente certificazione antibullismo.

Il progetto è realizzato, con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, da Konsumer Italia, in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana, l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping e Quaser Certificazioni.

Ethical sport promotore di una Cultura Antibullismo

“Come avvocato impegnato da anni nella lotta al fenomeno del bullismo in tutte le sue forme, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo, rinnovo l’impegno di rendere il progetto promotore di una Cultura Antibullismo – ha dichiarato in una nota Giorgia Venerandi, Project Leader di Ethical Sport. – Affronteremo il fenomeno con una squadra caratterizzata dalla multidisiciplinarietà dei profili professionali che la compongono, così da non trascurare nessun aspetto del problema, adeguando la soluzione ai contesti specifici. Vogliamo rendere il modello organizzativo che costruiremo scalabile, perché possa essere sostenibile e replicabile. Se le istituzioni continueranno ad esserci accanto, sarà nostro impegno far si che non debbano mai esistere bambini di serie A e bambini di serie B, ma bambini di vivere felici e in armonia gli ambienti deputati alla loro crescita fisica ed emotiva”.

Luca Bardi, Direttore Tecnico di Quaser Certificazioni ha dichiarato: “Il progetto è molto importante e siamo lieti di partecipare: sia lo standard che le procedure che verranno messe in atto potranno contribuire in maniera significativa alla lotta al bullismo. I risultati del progetto potranno essere utilizzati in altri ambiti sportivi e in altri paesi del mondo”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!