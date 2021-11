Salario minimo: via libera all'avvio dei negoziati con i governi dell'UE

Nella giornata di giovedì i deputati del Parlamento Europeo hanno deciso di avviare i colloqui con i governi UE su una direttiva che garantirà a tutti i lavoratori dell’UE un salario minimo equo e adeguato.

Il mandato concordato dalla commissione per l’occupazione e gli affari sociali è stato approvato con 443 voti a favore, 192 contro e 58 astensioni. I negoziati possono iniziare non appena il Consiglio avrà concordato la propria posizione.

Le proposte sul salario minimo

La proposta di direttiva su un salario minimo mira a stabilire dei requisiti di base per garantire un reddito che permetta un livello di vita dignitoso per i lavoratori e le loro famiglie. I deputati propongono due possibilità per raggiungere questo obiettivo: un salario minimo legale (il livello salariale più basso consentito dalla legge) o la contrattazione collettiva fra i lavoratori e i loro datori di lavoro .

Inoltre, il Parlamento vuole rafforzare ed estendere la copertura della contrattazione collettiva, obbligando i Paesi UE con meno dell’80% dei lavoratori coperti da questi accordi a prendere misure efficaci per promuovere questo strumento.

Il 10% dei lavoratori europei è a rischio povertà

Per salario minimo si intende il salario più basso che i datori di lavoro devono pagare ai propri dipendenti. Come spiegato dal Parlamento Ue, in Europa esistono due forme:

Salari minimi legali : sono regolati da statuti o leggi formali e la maggior parte degli Stati membri dispone di tali norme.

: sono regolati da statuti o leggi formali e la maggior parte degli Stati membri dispone di tali norme. Salari minimi determinati dai contratti collettivi: gli stipendi sono determinati attraverso accordi collettivi tra sindacati e datori di lavoro e talvolta includono salari minimi. Attualmente esistono in sei paesi dell’UE: Austria, Danimarca, Cipro, Finlandia, Italia e Svezia.

Nel 2020 – secondo dati del Parlamento UE – le differenze riscontrate tra i salari minimi mensili all’interno dell’UE variano ampiamente, dai € 312 in Bulgaria ai € 2.142 in Lussemburgo. Diversità dovute principalmente al diverso costo della vita nei Paesi.

Tuttavia, sebbene l’importo del salario minimo vari da un Paese all’altro dell’UE, nella maggior parte dei casi questo non è sufficiente a coprire tutte le spese quotidiane. Nel 2018 su 10 lavoratori a salario minimo, quasi 7 hanno incontrato difficoltà a far quadrare i conti.

Accanto a questi dati le conseguenze della crisi dell’epidemia Covid-19, che ha dimostrato ancora di più la necessità di un salario minimo equo nell’Unione europea. Molti dei lavoratori in prima linea durante la pandemia come badanti, operatori sanitari, infermieri di asili nido e personale delle pulizie, guadagnano solo un salario minimo e di questi, circa il 60% sono donne.