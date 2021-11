Scuola, fonti di governo precisano: “nessun ritorno alla Dad con un solo contagiato”

Con un solo positivo in classe non si torna alla didattica a distanza. Uno strumento che nell’ultimo anno scolastico ha presentato varie criticità, tra cui la carenza di tecnologia adeguata e l’esclusione di alcune fasce di studenti e studentesse

Con un solo caso positivo in classe non ci sarà il rischio di dover ricorrere nuovamente alla DAD, una notizia trapelata invece nelle scorse ore. Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti, fonti di governo hanno precisato che “Non ci sarà alcun ritorno in Dad in caso di presenza di un solo alunno contagiato” e che “Solo chi va in isolamento farà didattica a distanza, la classe continua in presenza”.

“Alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti – si legge nella nota Ansa – continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe”. Dovrebbe arrivare, dunque, una nota esplicativa di chiarimento, a firma Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, che supera la circolare emanata ieri.

Le criticità della DAD

Nell’ultimo anno la didattica a distanza è stata oggetto di indagini e dibattiti. Infatti, sebbene abbia permesso di mantenere i contatti tra docenti e studenti e di proseguire in parte il programma didattico, la DAD ha presentato anche tante criticità: carenza di dispositivi, problemi di connessione, poco tempo a disposizione dei genitori per seguire i propri figli.

Secondo un’indagine dell’Unicef, presentata a febbraio 2021, “il 27% delle famiglie intervistate ha riferito di non aver posseduto tecnologie adeguate durante il lockdown; il 30% dei genitori ha riportato di non avere avuto tempo a sufficienza per sostenere i propri figli con la didattica a distanza. Il 6% dei bambini dello stesso campione non ha potuto partecipare alla didattica a distanza organizzata dalle scuole a causa di problemi di connettività o per la mancanza di dispositivi”.

Non solo, secondo un’indagine Istat la DAD ha ridotto sensibilmente la partecipazione degli studenti e delle studentesse con disabilità. Basti pensare che oltre il 23% non ha preso parte alle lezioni scolastiche tramite didattica a distanza, a causa di “difficoltà di carattere tecnico e organizzativo, unite alla carenza di strumenti e di supporto adeguati e alle difficoltà d’interazione”.

Il divario digitale

Tra le principali criticità, dunque, anche la carenza di tecnologie in grado di supportare massicci flussi di dati e collegamenti audio video necessari alla DAD. Inoltre in Italia più di una famiglia su 4 (25,3%) non dispone di un accesso Internet a banda larga. Lo ricorda l’Unione europea delle cooperative (Uecoop), con riferimento a dati Istat 2019.

“Con la pandemia è esplosa la didattica a distanza che si scontra però – evidenzia Uecoop – con il divario digitale che colpisce maggiormente le regioni del Sud. Le regole di distanziamento e le precauzioni per limitare il diffondersi del contagio hanno comportato uno stravolgimento globale della scuola fra turni di ingresso, rimodulazione degli spazi e delle lezioni”.

Inoltre, secondo un’indagine Istat presentata nell’aprile 2020, nel periodo 2018-2019 il 33,8% delle famiglie non ha computer o tablet in casa, una quota che scende al 14,3% tra le famiglie con almeno un minore. Solo per il 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione un pc o tablet.