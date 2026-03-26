Chiusa la campagna #convieneSaperlo (anche a scuola), Antitrust: oltre 1.400 partecipanti al concorso

Cuore della campagna è stato il concorso riservato agli studenti, che si sono preparati sul ruolo dell’Antitrust e sui diritti dei consumatori

Si è conclusa con un evento all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, la campagna di comunicazione #convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026, promossa dall’Antitrust e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’incontro, al quale hanno partecipato 450 studenti delle scuole secondarie di I e II grado provenienti da tutta Italia, si è svolto alla presenza del Presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli.

#convieneSaperlo, il concorso per le scuole

Cuore della campagna #convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026 è stato il concorso riservato agli studenti, che si sono preparati sul ruolo dell’Antitrust, sui diritti dei consumatori e sugli strumenti per difenderli e per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette.

Dopo lo studio e le esercitazioni online sulla piattaforma dedicata, a fine gennaio i 1.435 studenti delle classi iscritte al concorso hanno partecipato al Quiz Day e si sono sfidati in un quiz finale a risposta multipla.

Durante l’evento conclusivo, si è svolto anche un quiz a risposta rapida – che ha decretato i tre vincitori dei premi individuali per ciascuna categoria -, l’esame di un caso pratico da parte delle tre classi semifinaliste di ciascuna categoria e un duello a sfida diretta fra le due classi finaliste di ciascuna categoria, per decretare le classi vincitrici del premio per le scuole.

Le prime tre scuole classificate hanno ricevuto un voucher per attrezzature scolastiche, del valore rispettivamente di 10.000 euro (più un buono da 50 euro per ogni studente della classe per l’acquisto di libri), 6.000 euro e 3.000 euro.

Sul fronte individuale, i migliori nelle prove finali si sono aggiudicati voucher – spendibili in tecnologia, cultura, didattica e sport – rispettivamente da 1.500 euro per il primo classificato, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo.