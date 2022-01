Draghi: “Priorità che la scuola sia aperta in presenza”

La priorità del Governo è che la scuola sia aperta in presenza, ha detto il presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa. “Bisogna respingere il ricorso generalizzato alla didattica a distanza”

La priorità del Governo è la scuola aperta in presenza. È quanto ha ribadito oggi in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi. «Probabilmente ci sarà un aumento delle classi che andranno in dad nelle prossime settimane, ma quello che bisogna respingere è l’idea della chiusura generalizzata della scuola», ha detto Draghi. «La scuola è fondamentale per la democrazia va tutelata, protetta, non abbandonata».

Il presidente del Consiglio ha sottolineato che «ci sono anche motivazioni di ordine pratico: ai ragazzi si chiede di stare a casa, poi fanno sport tutto il pomeriggio e vanno in pizzeria? Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto il resto, ma se chiudiamo tutto torniamo all’anno scorso e non ci sono i motivi per farlo».

Draghi: priorità scuola aperta in presenza

Alla domanda sull’apertura delle scuole da oggi, in un contesto pandemico ancora complicato, Draghi ha risposto che tutto quello che è stato deciso si fonda sul dialogo con gli enti territoriali e le con le regioni.

«Il Governo ha la priorità che la scuola stia aperta in presenza», dice Draghi. E riferendosi alla didattica a distanza, «basta soltanto vedere gli effetti sulla disuguaglianza fra studenti per convincersi che questo sistema scolastico, necessario in caso di emergenze drammatiche, provoca disuguaglianze fra studenti che stanno più tempo in dad, e fra nord e sud. Esistono stime sulla perdita di reddito sulla vita lavorativa per chi è stato costretto ad avere un’istruzione inferiore».

«Non ha senso chiudere la scuola prima di chiudere tutto il resto – ha detto ancora Draghi – Ma se chiudiamo tutto il resto si torna all’anno scorso e non ci sono i motivi per farlo. Probabilmente ci sarà un aumento delle classi che andranno in dad nelle prossime settimane, ma bisogna respingere il ricorso generalizzato alla didattica a distanza».

Sempre in conferenza stampa, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha detto che il numero di docenti sospesi perché assenti senza motivazione (quindi non vaccinati) a oggi rappresenta lo 0,72%. Ad oggi fra i docenti gli assenti positivi o in quarantena sono rispettivamente il 3,6% e il 2,4, ha detto Bianchi. Nel complesso il 6% dei docenti è assente per questi motivi. Fra gli studenti, ha aggiunto, il 2,2% sono positivi e 2,3% in quarantena. «Non siamo stati fermi», ha detto Bianchi. I comuni che hanno fatto ordinanze di chiusura sono il 3,07% del totale dei comuni italiani.