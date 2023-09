Educazione finanziaria a scuola, parte il progetto CONTA SU DI TE

Al via il progetto CONTA SU DI TE – Educazione finanziaria a scuola, un percorso didattico totalmente gratuito per le scuole di Milano, Roma e Napoli che sceglieranno di aderirvi. Un’iniziativa sostenuta da Fineco Asset Management, società di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, FEduF, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (ABI) e Good Point Società Benefit.

L’iniziativa, dedicata a circa 700 studenti del biennio delle scuole secondarie di II grado (licei e istituti tecnici), offre una proposta didattica in linea con i temi dell’educazione civica e prevede diverse fasi che si svolgeranno nella prima parte dell’anno scolastico.

Educazione finanziaria a scuola, le attività del progetto CONTA SU DI TE

Tra ottobre e dicembre gli studenti saranno affiancati in classe da tutor di FEduF e di Bottega Filosofica, che li accompagneranno in un percorso di lezioni in modalità mista (presenza/digitale) sui temi: Risparmio e Previdenza, Investiamo sul futuro, Razionalità e Scelte economiche. Obiettivo principale è quello di avvicinare gli studenti a tematiche legate agli investimenti e sviluppare abitudini di risparmio sane ed efficienti.

Per ciascun istituto verrà organizzata una sfida online, che verterà sui temi delle lezioni (a cui gli studenti potranno partecipare singolarmente da casa o in team da scuola). I tre migliori classificati parteciperanno alla sfida finale per aggiudicarsi il primo premio: un viaggio di istruzione di cui Fineco Asset Management sosterrà le spese per l’intera classe di cui fa parte il vincitore.

Il prossimo 27 settembre il progetto verrà illustrato nel corso della conferenza “spettacolo” di apertura “Scegli cosa voglio”, che unisce il rigore dell’indagine scientifica all’intrattenimento di un live – show a cura di Taxi 1729, società specializzata in comunicazione e divulgazione scientifica.

