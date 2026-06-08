Educazione sessuo-affettiva nelle scuole, Cittadinanzattiva contro la legge Valditara

Le comunità scolastiche attuino forme di disobbedienza civile. L’appello di Cittadinanzattiva contro la legge Valditara sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole non è solo una netta bocciatura ma è anche richiesta, a comunità scolastica e famiglie, di attuare forme di obiezione di coscienza verso un provvedimento che ritenuto un passo indietro nella tutela della salute psico-fisica dei più giovani.

Il consenso informato a scuola

L’approvazione è arrivata qualche giorno fa, alla vigilia della chiusura delle scuole, e riguarda la legge sul consenso informato a scuola sull’educazione alla sessualità. Un consenso preventivo verrà chiesto alla famiglie: l’educazione alla sessualità si potrà fare solo con il via libera dei genitori nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) mentre sarà vietata nella scuola dell’infanzia e nella primaria.

Le scuole dovranno inoltre mettere a disposizione delle famiglie, per “opportuna visione”, il materiale didattico che si intende utilizzare per le attività extracurriculari che riguardino temi attinenti alla sessualità.

Ragazzi lasciati soli

Spiega Adriana Bizzarri, responsabile scuola di Cittadinanzattiva: “La scelta di vietare, nella scuola dell’infanzia e nella primaria, ogni percorso di educazione sessuo-affettiva e, nelle scuole secondarie, di subordinare attività su questi temi al consenso preventivo delle famiglie o dello studente se maggiorenne, mina la possibilità per i minori di accedere ad informazioni corrette, scientificamente fondate, adeguate alla loro età”.

Ma non è questa l’unica critica mossa al provvedimento. Cittadinanzattiva ricorda che importanti organismi internazionali, come l’UNESCO, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Consiglio d’Europa, hanno più volte evidenziato l’importanza di percorsi educativi graduali e basati sulle evidenze scientifiche, da avviare fin dall’infanzia con contenuti appropriati alle diverse fasce d’età.

“Poiché l’educazione sessuo-affettiva non coincide con l’insegnamento della sessualità tout court – prosegue Bizzarri – ma comprende l’educazione al rispetto, alla parità, alla conoscenza del proprio corpo, alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, della violenza e degli abusi, alla costruzione di relazioni sane e responsabili, non si comprende perché la scuola non possa e non debba assolvere a questi compiti in autonomia. Privare la scuola di questo ruolo significa lasciare le famiglie sole davanti a questo difficile compito educativo, anche quando non abbiano gli strumenti per potersene fare carico o quando rappresentino esse stesse ambienti inadeguati o addirittura violenti. E significa lasciare soli ragazze e ragazzi che cercheranno altrove – tra i pari, sui social network, tramite la pornografia online o altre fonti prive di valore scientifico ed educativo – le risposte delle quali hanno bisogno”.

“Obiezione di coscienza”

È dunque un tema che attiene alle disuguaglianze esistenti in Italia e a fenomeni, dalla violenza di genere al bullismo, che sempre meno potranno essere affrontati e contrastati con programmi adeguati.

“È paradossale – prosegue Bizzarri – che in un Paese come il nostro che quotidianamente deve fare i conti con fenomeni di violenza di genere, discriminazione, bullismo, con l’aumento di malattie sessualmente trasmesse, anziché rafforzare e rendere strutturali percorsi di educazione sessale, affettiva e relazionale nelle scuole si pongano divieti e limiti di ogni sorta. Ci auguriamo che gli enti locali e le comunità scolastiche, a partire dalle famiglie e dagli stessi ragazzi e ragazze nel caso degli istituti secondari, attuino forme di obiezione di coscienza nei confronti di una legge miope che non tutela la salute dei più giovani e viola diritti costituzionalmente garantiti”.

L’educazione sessuo-affettiva è un diritto

Contro il provvedimento si è schierata la Fondazione Una Nessuna Centomila. A fianco ad essa artisti, attori, musicisti, scrittori, registi che hanno firmato una lettera aperta rivendicando che l’educazione sessuo-affettiva “è un diritto, non una questione ideologica” e che il provvedimento rappresenta un arretramento culturale.

“Il rischio concreto è che molte scuole, per timore di conflitti o contestazioni, rinuncino del tutto ad affrontare questi temi – si legge nella loro lettera appello – Non saranno messi in discussione soltanto i percorsi di educazione sessuo-affettiva, ma anche le iniziative culturali dedicate al contrasto degli stereotipi di genere, alla prevenzione della discriminazione e alla costruzione di relazioni rispettose. Il risultato sarà un progressivo impoverimento del dibattito educativo e culturale”.

Per la Fondazione Una Nessuna Centomila “aumenta l’oscurantismo e a farne le spese sono i ragazzi di questo paese che sempre più spesso cercano risposte da soli sul web”. I progetti sull’educazione sessuo-affettiva verranno sacrificati a favore di progetti “più facili”.

“Il vero problema delle famiglie riguardo questo tema è l’informazione – prosegue la Fondazione – Non si sa cosa sia veramente l’educazione sessuo affettiva. Gli stereotipi e la violenza domestica sono un fenomeno diffuso nel nostro Paese, quindi, presumibilmente, saranno molti i genitori che non daranno il consenso ai propri figli ad aderire ai corsi”.

Eppure la situazione in Italia è molto carente. “Davanti ad un allarme così forte che, dati alla mano, ci parla di un accesso alla pornografia online che parte già dai 9 anni, vede un aumento della violenza sessuale tra i ragazzini, un aumento delle malattie sessualmente trasmissibili tra gli adolescenti, la risposta del Ministero è, invece di rafforzare la guardia alzando il livello di informazione e di prevenzione su questi temi, è ostacolare e far in modo che anche quel minimo di informazione che entrava a scuola si trasformi nel buio più assoluto e che tutto questo si vada a ricercarlo all’interno del web.”