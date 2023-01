Gira un video e diventa “ambasciatore della privacy”: il Garante lancia un contest per le scuole

Il Garante Privacy lancia un concorso per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, chiamandoli a realizzare un video per spiegare ai coetanei cosa è per loro la privacy e come tutelarla

Il Garante Privacy lancia un concorso per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, per diventare “ambasciatore della privacy“. Gli studenti sono invitati a realizzare un video per spiegare ai coetanei cosa è per loro la privacy e come tutelarla. L’iniziativa del Garante, realizzata con il supporto tecnico di Skuola.net, ha lo scopo di coinvolgere insegnanti e ragazzi in progetti di informazione e sensibilizzazione sul valore dei dati personali e sull’importanza di difenderli, soprattutto nella dimensione digitale.

Ambasciatore della privacy, il progetto

L’Autorità – si legge in una nota – mette a disposizione degli istituti scolastici che intendono partecipare un apposito kit didattico per sviluppare percorsi di formazione su temi di grande impatto, soprattutto per i più giovani, tra i quali, in particolare il cyberbullismo; i furti di identità; il revenge porn; la profilazione online; gli assistenti digitali; i dispositivi indossabili; i deepfake.

Al temine dei percorsi formativi, le classi coinvolte dovranno realizzare dei brevi video sugli argomenti affrontati con i docenti, promuovendo azioni di sensibilizzazione e informazione sulla protezione dei dati e l’educazione digitale. Gli studenti diventeranno quindi, idealmente, degli “ambasciatori della privacy” al fianco del Garante.

Una giuria di esperti valuterà i video realizzati e procederà ad assegnare 3 premi – rispettivamente del valore di 3.000, 1.500 e 1.000 euro – che le scuole vincitrici potranno destinare ad acquisti di tecnologie per la didattica.

Il kit didattico e il regolamento del contest – con tutte le informazioni utili per partecipare e i dettagli sui requisiti tecnici dei video – sono consultabili su www.gpdp.it/ambasciatoriprivacy e https://ambasciatoriprivacy.it.

