Io scelgo autentico, online la premiazione delle scuole vincitrici

Si è svolta martedì 17 novembre la premiazione delle 5 scuole vincitrici del concorso “Giornalisti in erba”, organizzato da Diregiovani.it, per l’edizione speciale dedicata al tema della Proprietà Intellettuale, nell’ambito del progetto “Peers2Peers say NO” coordinato da Adiconsum.

L’evento si è tenuto online, con oltre 100 studenti e docenti collegati per testimoniare la loro esperienza, fatta durante tutto lo scorso anno scolastico e l’inizio di questo, in parte “dal vivo” e in parte con la didattica a distanza.

Anticontraffazione e pirateria, la creatività degli studenti

I lavori dei ragazzi hanno spaziato dal tema della contraffazione (l’Italian sounding è stato fra gli argomenti più gettonati”) a quello della pirateria audiovisiva.

Si sono dimostrati convinti e convincenti, gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori che hanno partecipato, sia come giornalisti che come attori, poeti, sociologi, narratori, sceneggiatori: infatti i lavori hanno spaziato in modo sorprendente, attraversando numerosi generi espressivi, alcuni con carattere prevalentemente didattico, altri più orientati al piano artistico.

Chiaramente, tutte opere dell’ingegno meritevoli di tutela della proprietà intellettuale. I premi, tablet e buoni acquisti in ambito editoriale, hanno avuto anche la funzione di “remunerare” l’opera creativa, restituendo all’autore il giusto riconoscimento e il frutto per il lavoro svolto. Tutti i lavori dei ragazzi sono pubblicati sul sito del progetto WWW.IOSCELGOAUTENTICO.NET.