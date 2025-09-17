Libri scolastici, UNC: con i nuovi tetti di spesa rincarano del 5%

Ogni anno al suono della campanella le famiglie si scontrano col tradizionale tema del caro scuola e del costo dei libri scolastici. Si susseguono le denunce: i libri costano troppo, il corredo scolastico spolpa il budget delle famiglie, il diritto allo studio è compromesso. Quest’anno non è da meno con le usuali stime (e controstime) sui costi dei libri scolastici.

Oggi l’Unione Nazionale Consumatori interviene e punta i riflettori sull’aumento dei “tetti di spesa” per i libri di testo. Quest’anno, dopo che i tetti di spesa erano fermi da oltre dieci anni, il Ministero ha previsto uno sforamento fino al 15%. Per l’associazione questo porta a un aumento del prezzo dei libri di testo.

Libri scolastici a più 5%

«Anche se per i libri scolastici stimiamo un rialzo dei prezzi medio del 2,8%, la spesa complessiva per i libri – afferma il presidente UNC Massimiliano Dona – sale del 5% per colpa del ministro Valditara che quest’anno ha fatto la bella pensata di consentire alle scuole di poter sforare i tetti di spesa entro il limite del 15% contro il 10% che valeva negli anni passati. Un aumento implicito del 5% che, stando alle segnalazioni pervenute in questi giorni, la gran parte delle scuole sembra aver sfruttato, innalzando la spesa complessiva dell’intera dotazione libraria».

I tetti di spesa

I tetti di spesa sono limiti massimi stabiliti dal Ministero per il costo dei libri scolastici. Variano in base all’indirizzo di studio e alla classe. E spesso vengono superati a causa dei costi concreti, che sono più alti.

Quest’anno il Ministero ha stabilito che le scuole possono sforare i tetti di spesa per i libri fino a un massimo del 15%. I tetti di spesa erano fermi da oltre dieci anni, ma in effetti negli ultimi anni la spesa media per studente destinata ai libri è aumentata. E il risultato è stato che “mentre i tetti rimanevano fermi al 2012, i prezzi reali hanno continuato a correre, scaricando l’intero divario sui bilanci delle famiglie o sullo Stato, visto che i libri della scuola primaria sono interamente pagati dagli enti locali” (Libreriamo).

L’andamento dei prezzi con i nuovi tetti

Secondo l’analisi sul costo dei libri fatta dall’UNC, per la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) la spesa media annua passa da 193,39 euro col precedente tetto di spesa a 222,4 euro con il rialzo del 15%.

Per la secondaria di secondo grado (liceo) con il rialzo del 15% la spesa per i libri scolastici passa a 287,8 euro (contro i precedenti 250,25 euro).

Le cifre sono diverse a seconda del tipo di scuola e della classe. La spesa media annua diventa di 362,9 euro al liceo classico; di 342,2 euro allo scientifico; di 346,2 euro al liceo linguistico; di 261,7 euro al liceo artistico e via con le diverse progressioni a seconda degli indirizzi delle scuole e degli istituti secondari.

Stangata classico

«Così, ad esempio, per il liceo classico se la spesa media annua teorica fissata dal ministero è pari a 315,6 euro, per colpa dello sforamento si sale a 362,9 euro – spiega Dona – La spesa dell’intero ciclo scolastico di 5 anni passa da 1578 euro a 1815 euro. A questo poi va aggiunto lo stratagemma dei libri facoltativi, ulteriore escamotage adottato dalle scuole per non rispettare i tetti. In terza liceo classico, dove il tetto di partenza è il più alto di tutti, pari a 389 euro, con lo sforamento del 15% si arriva a 447, a cui vanno aggiunti 120 euro di libri facoltativi per un totale di 567 euro. Se poi considera anche l’acquisto di un dizionario vanno aggiunti altri 80 euro, per un totale di 647 euro, sempre che non sia di greco, altrimenti ne vanno aggiunti 120 per una stangata complessiva pari a 687 euro».

Come affrontare il caro libri?

L’associazione rivolge al ministro una serie di richieste, a partire dall’abbassamento (per il prossimo anno scolastico) del tetto di sforamento al 10%.

Prosegue Dona: «Inoltre va ripristinato il divieto di fare nuove edizioni per 5 anni in vigore fino al 2013, va azzerata l’Iva sui libri scolastici, bisogna consentire di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi, vanno rese uniformi a livello nazionale le regole sui bonus scolastici, obbligate la case editrici, in caso di ristampa, a non cambiare l’ordine delle pagine. Urge eliminare il vergognoso divieto di poter fare sconti superiori al 15% e vietata la pratica degli editori, in materia di licenze per l’editoria digitale, di impedire, una volta usato il codice digitale, di trasferire la componente online del libro a un nuovo acquirente. Un abuso che, come dichiara l’Antitrust, pregiudica il riutilizzo dei libri usati e ne deprezza il valore, oltre a creare disparità rispetto alle edizioni cartacee e a ostacolare il comodato d’uso gratuito».