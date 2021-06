Mense scolastiche, abbiamo un problema: sembrano un servizio fast food

Ci sono numerose criticità per le mense scolastiche in epoca Covid. Pasti squilibrati, troppo semplificati, menu che rinunciano ad educare e si limitano a saziare. E con troppi cibi processati. L’analisi dell’osservatorio Food Insider

Mense scolastiche, abbiamo più di un problema. Ci sono casi di pasti squilibrati dal punto di vista della somma di proteine proposte e di pasti che sono stati semplificati anche troppo, in ossequio alle limitazioni della pandemia. Ci sono mense che hanno ridotto il numero di pasti e mense che hanno aumentato a dismisura il numero di plastica prodotta, con stoviglie e piatti usa e getta. Ancora: ci sono mense scolastiche che sembrano abdicare al ruolo di educare al cibo per “premiare” solo quello di saziare, magari anche velocemente e senza complicazioni.

Non è solo una bocciatura, ma di sicuro contiene diversi elementi di criticità, il Rating dei menu scolatici di Foodinsider presentato ieri. L’Osservatorio sulle mense scolastiche da anni monitora l’equilibrio delle diete proposte a scuola e l’evoluzione del sistema di ristorazione nei vari Comuni d’Italia.

L’indagine esamina (senza pretesa di essere una valutazione scientifica) l’equilibrio e l’impatto sull’ambiente di una cinquantina di menu scolastici italiani rappresentativi del 28% circa del panorama della ristorazione scolastica a livello nazionale. E restituisce una classifica delle “migliori mense scolastiche” che ha l’obiettivo di dare visibilità alle mense che non hanno appunto l’obiettivo di saziare e basta, ma vogliono «nutrire, educare, creare sviluppo economico e sociale nel rispetto dell’ambiente».

La classifica delle mense scolastiche

Le mense scolastiche virtuose vedono sul podio Fano, Cremona e Parma a pari merito al secondo posto e, a seguire, Jesi. I migliori comuni, spiega Food Insider, si distinguono per la biodiversità dei piatti, per l’equilibrio della dieta, la capacità di elaborare ricette e la qualità delle materie prime, in gran parte biologiche, ma anche per la varietà di pesce, anche fresco come Jesi che propone alici, cefalo, triglia, gallinella sgombro, sugarello e molo, in base al pescato del giorno.

Mense scolastiche, “una collezione di piatti veloci”

Certo quest’anno è stato particolarmente complicato. Alcune mense scolastiche non sono mai partite. Altre hanno lavorato pochi giorni, altre hanno diminuito il numero di pasti o scelto la lunch box con tutti i problemi connessi in termini di piatti in monoporzione, sigillati, in plastica, di cibo preparato con molto anticipo e di scarti alimentari.

L’indagine mette in evidenza una serie di problemi che riguardano la stessa costruzione dei pasti, con la presenza maggiore rispetto al passato di cibi processati e ultraprocessati, di carne rossa. E denuncia la diffusa tendenza a saziare senza fare, di fatto, educazione alimentare.

«La cattiva notizia che emerge dall’indagine – dice Food Insider – è che sono sempre di più i menu che offrono cibi processati, come le carni conservate, (che l’OMS classifica nel gruppo 1 dei cibi ‘sicuramente cancerogeni’) e ultra-processati (che la FAO classifica nel gruppo 4 tra cui “crocchette” e “bastoncini”, salsicce, hamburger, hot dog e altri prodotti a base di carne ricostituiti; e zuppe, dessert confezionati), passando dalla percentuale del 75,5% dello scorso anno all’81,5% di quest’anno. Le mense diventano sempre più una collezione di piatti veloci che hanno l’obiettivo di saziare, come pasta in bianco, pizza, bastoncini, hamburger, crocchette, formaggio spalmabile yogurt e budino e rappresentano sempre meno la vera mensa scolastica che ha insito l’onere di educare, oltre che nutrire».

Menu squilibrati e mense inaccessibili

Nella lista della carenze ci sono menu squilibrati perché troppo proteici rispetto alle esigenze dei bambini – come quelli che mettono insieme in un unico pranzo pasta e fagioli e frittata con piselli.

Ci sono poche mense, dice Food Insider, che davanti alla povertà alimentare hanno usato il servizio di ristorazione scolastica per fronteggiare le difficoltà delle famiglie. C’è la produzione di plastica e rifiuti usa e getta. Le mense che usano stoviglie lavabili sono infatti diminuite dal 65% al 59%.

Ci sono poi mense non accessibili alla visita dei genitori causa Covid. «Questa è la mensa che i genitori non hanno potuto vedere perché l’alibi del Covid li ha tenuti fuori dalle ispezioni: solo il 7,9% del nostro panel di genitori ha dichiarato di aver potuto fare ispezioni con regolarità, il 17% solo poche ispezioni, e il 75,1% non è stato autorizzato ad entrare a scuola per adempiere all’attività ispettiva».