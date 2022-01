Merenda a scuola… mission: impossible?!

Come fare merenda a scuola se c’è stato un positivo e la classe è in presenza? Attenzione perché non è facile. La nota del Miur parla di due metri di distanza. E allora si dovrà mangiare a file alterne, a file pari, senza guardare il compagno di banco e senza girarsi…

Come fare merenda a scuola? A file pari, a file dispari, a distanza di due metri oppure fermi immobili. Giù la mascherina perché con quella non si può mangiare ma senza guardare di lato e men che mai indietro verso il compagno di scuola, sguardo fisso rivolto solo in avanti – e pazienza se davanti avete il muro, andate di fantasia e immaginate il mare. Vietato girarsi dall’altra parte, non vi azzardate a parlare col vicino di banco mentre addentate un panino o la crostata, perché la mascherina FFP2 va calata per mangiar la merendina e la merendina, mannaggia, perché la dovete mangiare?

La scuola, la merenda e la pietà

Lo sappiamo. Lo viviamo. Ci stiamo disperando da due anni. La scuola è in grande difficoltà. Dirigenti insegnanti e personale scolastico tutto stanno tappando a mani nude la falla che imbarca acqua. Le ultime regole per la quarantena, la permanenza in classe, l’autosorveglianza e quant’altro sono roba da ingegneri o da militari. Sappiamo tutto questo. Abbiamo umana pietas e com-passione per bambini ragazzi dirigenti e insegnanti e pure per le tapparelle rotte delle italiche scuole dove mandiamo i nostri figli.

Eppure ci strappa un sorriso amaro la lettura delle prime indicazioni che la scuola si sta dando per applicare le disposizioni contenute nell’ultima nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

A parte le regole sulla quarantena, la prosecuzione della didattica in presenza, la dad o l’auto-sorveglianza (che trovate nella nota e qui ) un altro elemento da prendere in considerazione è come fare la merenda in classe.

Come fare la merenda in classe?

La nota dice che, in caso di un positivo alla primaria (con attività didattica che prosegue in presenza), “si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri”.

In caso di un positivo alla scuola secondaria di primo e secondo grado, con scuola in presenza, “si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri”. Lo stesso vale per chi è in auto-sorveglianza in caso di due positivi.

Non ci addentriamo nel caso del pranzo e della mensa che probabilmente avrà regole e spazi propri, dove c’è. E limitiamoci allo spuntino. Servono (servirebbero) due metri di distanza per fare merenda a scuola. I più grandi, a dire il vero, sarebbe meglio non mangiassero proprio – questo par di capire dalla nota ministeriale. Ma è pur vero che la giornata è lunga e qualcosa bisognerà mettere sotto i denti, se non altro per evitare l’ipoglicemia e lo svenimento e la chiamata dell’ambulanza e l’allarme anticovid e via passando ad altra emergenza (minore ma tant’è). Quindi pericolo scampato. La merenda a scuola si fa. Ma come?

Merenda a scuola e indicazioni operative

Ecco allora che, qua e là, cominciano a fiorire le indicazioni operative su come fare merenda a scuola in caso di didattica in presenza ma sempre in allerta perché c’è stata una positività. Peschiamo da internet (vi prego di fidarvi sulla parola) e facciamo la parafrasi delle indicazioni trovate.

Gli alunni mangeranno a file alterne in due turni, prima gli alunni delle file pari lato finestra, poi quelli delle file dispari, gli altri aspettano seduti al loro posto, vietato girarsi verso i compagni mentre si mangia. Durante l’intervallo gli alunni non sono autorizzati a spostamenti. Non.si.devono.muovere.

Oppure: gli alunni mangeranno in sette minuti e mezzo, prima gli alunni delle file pari, poi gli alunni delle file dispari, vietato girarsi indietro verso i compagni a bocca aperta, perché la bocca aperta significa che si sta senza FFP2. E senza FFP2 non si può stare per i motivi di cui sopra (la pandemia la positività la nota del Miur che al mercato mio padre comprò).

Ci aspettiamo presto altre circolari che disporranno non la distanza fra le rime buccali (ricordate? le prime indicazioni sulle distanze da mantenere in classe, un metro da bocca a bocca) ma l’angolo esatto dell’apertura bocca con cui mangiare la crostata in santa pace evitando di respirare verso il compagno di banco.

A questo punto, lanciamo l’appello.

Serve un matematico che dica qual è l’angolo esatto e sicuro con cui gli studenti possono scambiarsi sguardo d’intesa con la compagna o il compagno che mannaggia stanno lato porta, lontano dagli occhi. Ma non lontano dal cuore. Lontano dalla crostata, sì, ma quella se la mangeranno insieme nel giardino sotto casa.