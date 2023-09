Penne, matite e quadernoni: la spesa per la scuola rincara sempre più

La spesa per la scuola è sempre più costosa. Gli articoli di cancelleria e i prodotti del corredo scolastico sono aumentati del 17-18% rispetto al 2020. I quadernoni costano il 72% in più. L’analisi di Altroconsumo

Riempire lo zaino del corredo scolastico è sempre più costoso. La spesa per la scuola è sempre più ingente. Rispetto allo scorso anno, penne e matite sono aumentate del 39%, i quadernoni sono rincarati del 13%. Servono in media 1,55 euro per un quadernone, nel 2020 bastavano 90 centesimi: l’aumento è del 72%. Il carovita colpisce le famiglie alle prese con le spese scolastiche. Il risultato, spiega Altroconsumo, è che la spesa complessiva in corredo scolastico in un anno per un bambino che deve fare la prima elementare è di 161 euro, contro i 137 euro del 2020, un aumento del 17%. Aumenti simili ci sono anche per il materiale necessario alla scuola media: servono 150 euro.

Altroconsumo ha analizzato i costi della cancelleria e dei singoli prodotti (matite, penne, astuccio, quadernoni, zaino e quant’altro) per capire quale sia l’impatto sulla spesa complessiva scolastica di un intero anno. Gli aumenti degli ultimi anni sono evidenti soprattutto per alcuni prodotti e soprattutto rispetto al 2020.

Spese scolastiche, servono 161 euro in un anno in prima elementare

Come è stata fatta l’indagine? Altroconsumo ha costruito due panieri di prodotti di cancelleria con le quantità necessarie in un anno per le prime classi della scuola primaria (prima elementare) e secondaria di primo grado (prima media). Ha poi raccolto i prezzi dei singoli prodotti dai volantini (online o cartacei) proposti dalle principali catene della grande distribuzione tra fine luglio e agosto. Nei prezzi dello zaino non sono stati considerati i trolley, mentre l’astuccio è quello a due o tre zip che comprende matite, penne e pennarelli.

Ci sono forti aumenti, dice Altroconsumo, soprattutto per alcuni prodotti. Penne e matite grafite rincarano del + 39% (le prime sono passate da 0,58 euro nel 2023 a 0,80 euro nel 2022; le seconde da 0,47 euro a 0,65 euro). Gli evidenziatori sono aumentati in un anno del + 24% (da 0,93 euro a 1,15 euro). La confezione di matite colorate rincara del + 20% passando da 5 euro a 6 euro. I quadernoni A4 e le copertine per quadernoni A4 segnano + 13% (da 1,37 euro a 1,55 euro i primi; le copertine sono aumentate dai 3 ai 4 euro).

La spesa complessiva in un anno per comprare i prodotti selezionati arriva a 161 euro per la prima elementare (era 154 euro nel 2022) con un aumento del 4%. Per la prima classe della prima media, il corredo scolastico annuale richiede 150 euro (contro i 144 euro del 2022) con un aumento ancora del 4%.

La spesa maggiore, spiega Altroconsumo (vedi tabella) è quella per lo zaino (42 euro), per l’astuccio completo di materiale (26 euro), i quadernoni A4 (19 euro per quelli necessari in prima elementare, 22 euro per la prima media) e, per i più piccoli, le matite colorate (18 euro).

I rincari maggiori emergono nel confronto con il 2022: l’aumento di prezzo è in media del 17-18%. La spesa annuale era di 137 euro nel 2020 (servono 24 euro in più per lo stesso paniere) per la scuola primaria e di 127 euro per la secondaria (23 euro in più).

