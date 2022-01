Scuola in presenza, si riparte con molti dubbi e nuove regole

La scuola in presenza riparte fra molti dubbi, il rischio di caos per l’andamento dei contagi, le assenze in classe e la gestione dei casi di positività a scuola. Cittadinanzattiva: “In assenza di interventi efficaci, immediati e a lungo termine, si rischia una scuola in presenza solo sulla carta”

Riparte oggi la scuola in presenza. E la grande domanda è: reggerà? In assenza di interventi immediati, efficaci e a lungo termine, «si rischia una scuola in presenza solo sulla carta». È il commento di Cittadinanzattiva alla scuola in presenza che riparte oggi fra le polemiche e prese di posizioni divergenti da parte del mondo scolastico e di alcune realtà locali.

Il Governo vuole evitare la didattica a distanza e nei giorni scorsi ha dato via libera alle nuove regole per la gestione dei casi di positività in classe. «Abbiamo dato regole chiare per un rientro in presenza e in sicurezza – ha detto il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi – La decisione presa dal governo tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell’evoluzione della pandemia, dall’altro, rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in presenza, a garanzia di un’uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico».

Dall’altro lato, c’è stato nei giorni scorsi l’appello dei dirigenti scolastici che chiedevano una sospensione per due settimane della scuola in presenza a fronte della mancanza di personale, dell’andamento dei contagi, delle difficoltà delle Asl nel garantire tamponi e tracciamento.

“Una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l’attivazione di quelle a distanza) per due settimane è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa”.

Il portale specializzato Tuttoscuola ha diffuso il 7 gennaio una proiezione del numero di classi per le quali, applicando le regole stabilite dal Consiglio dei ministri, verrebbero sospese le lezioni (scuola dell’infanzia) o che passerebbero alla didattica a distanza (dalle scuole primarie alle superiori). «Delle 369mila classi di scuola statale, circa 200mila nella settimana dal 17 gennaio in poi potrebbero essere chiuse, con gli alunni in Dad».

Scuola in presenza, Cittadinanzattiva: impreparati nella gestione della pandemia

Sulla riapertura delle scuole interviene anche Cittadinanzattiva, che punta i riflettori sull’impreparazione generale nella gestione della pandemia per la scuola.

«Comprendiamo e apprezziamo che il Governo voglia fare di tutto per evitare la didattica a distanza. Alle buone intenzioni, riteniamo però che non siano corrisposti provvedimenti adeguati a favorire la ripresa delle scuole in sicurezza», dichiara Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva.

Nella situazione attuale, prosegue, si rischia il caos generalizzato, come già traspare dall’appello degli oltre 2 mila dirigenti che hanno chiesto di posticipare la riapertura in presenza e delle diverse scelte fatte dalle regioni.

«D’altra parte non possiamo sottovalutare i timori da parte di molte famiglie e del personale scolastico circa il rischio che, qualora si optasse per la dad nelle prossime due settimane, si scivoli inevitabilmente in un prolungamento della chiusura delle scuole sine die con effetti psico-sociali nefasti sui ragazzi e sulle ragazze, e con gravi problemi organizzativi ed economici per le famiglie dei più piccoli – dice Bizzarri – Ci dispiace constatare che, ancora una volta, ci si è fatti cogliere impreparati sulla gestione della pandemia nella scuola senza predisporre un vero e articolato programma di breve e medio termine: solo sporadici gli interventi per assicurare un maggiore distanziamento con l’acquisizione di nuove aule, così come l’installazione di sistemi di ricambio d’aria che potrebbero contribuire a ridurre la diffusione del virus. Ben poco si è fatto sull’aumento e sul controllo dei trasporti pubblici. La gestione delle quarantene nelle classi si è già rivelata molto complicata nelle settimane precedenti e permangono delle incongruenze ad esempio sugli ultra dodicenni che solo da ieri possono prenotare la dose booster e rischiano quindi, in presenza di due compagni positivi, di essere messi in dad nelle prossime settimane».

Le richieste: informazione, vaccinazioni, FFP2

Cittadinanzattiva chiede al Ministero dell’Istruzione di farsi carico di raccogliere dai dirigenti scolastici e di rendere noti i dati – nell’immediato e, a seguire, settimanalmente, fino alla fine dell’anno scolastico – sul numero di docenti e di personale ATA con Covid e/o in quarantena per contatti diretti, così come quello degli studenti per fasce di età. Questo per misurare davvero l’effettiva copertura delle classi da parte del personale.

L’associazione chiede al Governo di facilitare in ogni modo la prosecuzione delle vaccinazioni con campagne informative e giornate dedicate per i più piccoli, attivando se possibile dei punti vaccinali presso gli istituti scolastici più grandi.

Chiede di rivedere le regole della quarantena per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado in attesa della terza dose. Di prevedere investimenti aggiuntivi a medio termine (da marzo a fine anno) per l’installazione di misuratori di Co2 e di sistemi di aerazione; di accelerare la distribuzione delle mascherine FFP2, che ancora ad oggi non sono pervenute quasi in nessuna scuola, ed estenderla a tutto il personale della scuola e, se possibile, anche agli studenti; di acquisire definitivamente la disponibilità delle aule necessarie (non si sa con esattezza quante ne servano ancora!) per garantire un effettivo e praticabile distanziamento tra gli studenti.

Le nuove regole sulla quarantena in classe

Da oggi intanto entrano in vigore le nuove regole sulle quarantene e sulla gestione dei casi di positività nelle scuole. Il Ministero ha inviato alle scuole una nota operativa con le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei Ministri.

Alle medie e alle superiori, quando ci sono due casi di positività in una stessa classe, i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dell’alunno. Il decreto prevede, infatti, che, con due casi di positività nella stessa classe, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni, che hanno fatto la dose di richiamo, possono frequentare in presenza, in regime di autosorveglianza. La norma di legge, dunque, in questo specifico caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy. Sono inoltre previsti tamponi rapidi gratuiti per chi è in autosorveglianza, sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, con prescrizione medica del medico di medicina generale o del pediatra.

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.