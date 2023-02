Sisma in Turchia e Siria, come donare a sostegno delle persone colpite

Tante Organizzazioni si sono attivate con raccolte fondi a sostegno delle persone colpite del sisma in Turchia e Siria, ecco come contribuire

Sale a 38.905 morti, secondo quanto riportato dall’Ansa, il drammatico bilancio del sisma di magnitudo 7.8 che ha devastato lunedì scorso, 6 febbraio, la Turchia e la Siria. Tante Organizzazioni si sono, quindi, attivate con raccolte fondi a sostegno delle persone colpite del terremoto, a cui è possibile partecipare tramite una donazione.

Sisma in Turchia e Siria, le azioni di supporto

COOP, a nome di tutte le cooperative di consumatori, si muove a sostegno delle persone in difficoltà e dei territori colpiti dal terremoto in Siria e Turchia e decide uno stanziamento di 100.000 euro per le prime necessità a favore di UNHCR l’Agenzia ONU per i Rifugiati e Medici Senza Frontiere.

Inoltre, con l’obiettivo di aggiungere altre risorse, COOP ha aperto un conto corrente dedicato per nuove donazioni da parte di soci e consumatori. Donazioni libere con la causale “Emergenza Terremoto Siria e Turchia”, che saranno analogamente destinate alle due organizzazioni. Gli estremi del conto corrente sono i seguenti: Banca Unicredit IBAN IT 17 R 02008 05364 000106662294.

In Turchia, i team di UNHCR stanno assistendo sia i rifugiati che le popolazioni locali. In Siria sta già distribuendo aiuti umanitari d’emergenza tra cui coperte termiche, materassini, abiti invernali, taniche per l’acqua nelle province di Aleppo, Latakia, Hama e Tartous ed è in corso l’attività per fare affluire stock aggiuntivi di materiali necessari in tutte le zone epicentro del sisma. Per contribuire è possibile fare una donazione tramite la pagina dedicata.

Anche Medici Senza Frontiere ha risposto subito all’emergenza, assistendo quasi 4000 persone negli ospedali e donando materiale medico a diverse strutture. Sono in azione anche diverse cliniche mobili per assistere i feriti e distribuire cibo, coperte e acqua agli sfollati, mentre un servizio di ambulanze si sta occupando del trasferimento dei pazienti in gravi condizioni. Per supportare MSF a sostegno delle persone colpite dal sisma è possibile donare online oppure telefonare gratis al numero 800913146.

Sul campo è già operativo anche l’UNICEF, che ha iniziato a fornire kit di primo soccorso per medicare i feriti, distribuire acqua potabile, cibo e coperte e allestire rifugi per le famiglie che hanno perso la casa e sono rimaste senza riparo. Tramite la pagina dedicata sul sito UNICEF è possibile contribuire donando un kit di emergenza.

La Croce Rossa ha mobilitato da subito operatori specializzati e volontari per il trasporto sanitario, la ricerca dei dispersi sotto le macerie e il supporto agli sfollati con tende, coperte e pasti caldi. Ha attivato, inoltre, il servizio di supporto psicologico per le famiglie che hanno perso i loro cari. Per contribuire con un sostegno economico, è possibile donare online o tramite SMS.

Anche Save The Children, operativa sul campo per sostenere le comunità colpite dal terremoto, invita i cittadini a supportare le azioni dell’Organizzazione, facendo una donazione al Fondo Emergenze tramite la pagina online dedicata.

