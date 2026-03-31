Soly Italy Operation in liquidazione: Confconsumatori a disposizione dei consumatori/creditori
L’udienza è fissata per il 12 maggio: i creditori interessati devono presentare la domanda di insinuazione al passivo entro il 12 aprile
Confconsumatori segnala di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini e consumatori in merito alla procedura di liquidazione giudiziale della Soly Italy Operations S.r.l., aperta dal Tribunale di Milano il 31 dicembre 2025.
La società, con sede legale a Milano, svolgeva prevalentemente l’attività di installazione di impianti fotovoltaici (inclusa manutenzione e riparazione).
Soly Italy Operations S.r.l., la procedura di liquidazione
In base alle comunicazioni pubbliche – spiega l’associazione – la procedura, aperta con provvedimento del 31/12/2025 dal Tribunale di Milano, sarà chiamata all’udienza per l’esame dello stato passivo, fissata per il 12 maggio 2026.
Pertanto, i creditori che intendano far valere i propri diritti devono presentare domanda di insinuazione al passivo entro i termini previsti dalla normativa, ovvero entro 30 giorni prima dell’udienza (entro il giorno 11 aprile 2026). Le domande presentate oltre tale termine saranno considerate tardive dal Tribunale.
Confconsumatori è a disposizione di tutti i clienti/consumatori coinvolti, offrendo supporto nella verifica della propria posizione creditoria e nella predisposizione della domanda di insinuazione al passivo.
I cittadini interessati possono quindi rivolgersi agli sportelli territoriali dell’associazione per ricevere informazioni, consulenza e assistenza qualificata.