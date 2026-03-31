martedì 31 Marzo 2026
Soly Italy Operation in liquidazione: Confconsumatori a disposizione dei consumatori/creditori

Soly Italy Operation in liquidazione: Confconsumatori a disposizione dei consumatori/creditori (foto Pixabay)

Soly Italy Operation in liquidazione: Confconsumatori a disposizione dei consumatori/creditori

L’udienza è fissata per il 12 maggio: i creditori interessati devono presentare la domanda di insinuazione al passivo entro il 12 aprile

31 Marzo 2026 Redazione

Confconsumatori segnala di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini e consumatori in merito alla procedura di liquidazione giudiziale della Soly Italy Operations S.r.l., aperta dal Tribunale di Milano il 31 dicembre 2025.

La società, con sede legale a Milano, svolgeva prevalentemente l’attività di installazione di impianti fotovoltaici (inclusa manutenzione e riparazione).

Soly Italy Operations S.r.l., la procedura di liquidazione

In base alle comunicazioni pubbliche – spiega l’associazione – la procedura, aperta con provvedimento del 31/12/2025 dal Tribunale di Milano, sarà chiamata all’udienza per l’esame dello stato passivo, fissata per il 12 maggio 2026.

Pertanto, i creditori che intendano far valere i propri diritti devono presentare domanda di insinuazione al passivo entro i termini previsti dalla normativa, ovvero entro 30 giorni prima dell’udienza (entro il giorno 11 aprile 2026). Le domande presentate oltre tale termine saranno considerate tardive dal Tribunale.

Confconsumatori è a disposizione di tutti i clienti/consumatori coinvolti, offrendo supporto nella verifica della propria posizione creditoria e nella predisposizione della domanda di insinuazione al passivo.

I cittadini interessati possono quindi rivolgersi agli sportelli territoriali dell’associazione per ricevere informazioni, consulenza e assistenza qualificata.

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