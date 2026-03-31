Te lo sei meritato: Cittadinanzattiva lancia la campagna contro la sindrome dell’impostore

La campagna, dedicata all’empowerment femminile e al contrasto della sindrome dell’impostore, è aperta a tutte le donne che vogliano offrire la propria testimonianza

Cittadinanzattiva lancia “Te lo sei meritato“, un progetto di comunicazione sociale dedicato all’empowerment femminile e al contrasto della sindrome dell’impostore.

“Sì tratta – spiega l’associazione – di una condizione ampiamente documentata dalla ricerca psicologica che porta a percepire i propri risultati come immeritati, attribuendoli alla fortuna piuttosto che alle proprie competenze e al proprio valore”.

“È un meccanismo attraverso cui stereotipi e disuguaglianze di genere, spesso intersecate con quelle sociali, economiche e culturali, vengono interiorizzati”, spiega ancora Cittadinanzattiva.

Studi recenti stimano che fino al 70-75% delle persone ne abbia sperimentato almeno un episodio nel corso della vita, con un impatto particolarmente significativo sulle donne, soprattutto in contesti professionali e istituzionali.

Lo spot della campagna sarà in onda sui canali Sky fino al 5 aprile 2026.

“Te lo sei meritato”, il progetto

Il progetto nasce da un percorso di riflessione e azione che l’organizzazione porta avanti da tempo e si sviluppa attraverso diversi strumenti: uno spot di comunicazione sociale, attività di informazione e sensibilizzazione, iniziative sul territorio e azioni di advocacy.

Lo spot, della durata di 30 secondi, è girato interamente in bianco e nero con un linguaggio diretto e un forte impatto emotivo. Il messaggio è semplice: se ti sei mai sentita fuori posto, non è colpa tua — è che il posto non era pensato per te. Ma se ce l’hai fatta, è solo merito tuo.

La campagna non si limita alla sensibilizzazione individuale, ma propone un approccio collettivo: cambiamento culturale e contrasto alle disuguaglianze di sistema. E si rivolge a tutte e tutti, perché – sottolinea l’associazione – “la sindrome dell’impostore non è solo un problema delle donne che la vivono, ma di una società che non ha ancora imparato a valorizzarne pienamente il contributo”.

Le prime protagoniste sono tre donne che hanno scelto di condividere la propria esperienza con la sindrome dell’impostore: Victoire Gouloubi, chef, autrice e voce dell’Africa contemporanea; la Prof.ssa Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia; e Roberta Noè, giornalista di Sky Sport.

Ma la campagna è pensata per accogliere la voce di chiunque voglia condividere la propria storia. Ogni donna che desideri offrire la propria testimonianza può diventare parte del percorso, contribuendo a dare forza al messaggio e aiutando altre donne a riconoscersi.

Per partecipare è sufficiente scrivere a comunicazione@cittadinanzattiva.it