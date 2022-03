Telefonia, agevolazioni per utenti con disabilità: domande entro il 1° aprile

C’è tempo fino al primo aprile per presentare le domande per accedere alle agevolazioni per servizi di telefonia fissa e mobile riservate agli utenti con disabilità. Lo ricorda l’associazione Adoc, a disposizione dei consumatori per le pratiche connesse alla richiesta.

A settembre del 2021, infatti, è stata approvata dall’AGCOM la Delibera n. 290/21/CONS “Disposizioni in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”, che ha allargato la platea degli aventi diritto, aumentato le agevolazioni e la gamma di servizi scontati. Un provvedimento che permetterà alle persone con disabilità in possesso di determinati requisiti di accedere a tariffe scontate su telefonia fissa e mobile.

La novità più importante riguarda l’inclusione, tra i beneficiari, anche degli utenti invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

La domanda va presentata compilando il modulo di adesione predisposto dall’operatore, corredato dal verbale di handicap. Le agevolazioni saranno applicate per un periodo sperimentale di 12 mesi a partire dal 30 aprile 2022, al termine de quale AGCOM potrà modificare la disciplina delle agevolazioni al fine di inserire nuovi beneficiari.

Telefonia, le agevolazioni per utenti con disabilità

In particolare – ricorda Adoc – gli operatori di telefonia devono offrire – per i servizi di telefonia vocale, i servizi di rete fissa ed i servizi di rete mobile – specifiche offerte ai consumatori con disabilità, agli utenti sordi ciechi totali, ciechi parziali ed invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

L’AGCOM ha stabilito che gli operatori di telefonia devono prevedere: per la rete fissa uno sconto del 50% del canone mensile sul prezzo base di tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e delle offerte di sola navigazione ad Internet, a prescindere dalla tecnologia e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente; per la rete mobile uno sconto del 50% al prezzo base di almeno una offerta per ciascuna delle tre fasce di offerte caratterizzate da dotazione di dati: minore della soglia stabilita di 50 Gigabyte (e comunque superiore a 20 gigabyte); maggiore della soglia stabilita di 50 Gigabyte ed illimitata.

Adoc ricorda, infine, che è possibile usufruire alternativamente dell’offerta o sulla rete fissa o sulla rete mobile, quindi non di entrambe.

