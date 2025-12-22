Ascolto continuo nella notte di Natale e Santo Stefano per chi vive solitudine e fragilità emotiva. In crescita le richieste di aiuto, si amplia la rete con due nuovi centri.

Anche quest’anno Telefono Amico Italia rinnova il proprio impegno nelle festività con l’ascolto no-stop natalizio. Dalle 9 della Vigilia di Natale fino alla mezzanotte del 26 dicembre, i volontari dell’associazione saranno disponibili senza interruzioni per offrire supporto emotivo a chi si sente solo o attraversa un momento di difficoltà. Un servizio essenziale, come dimostrano i numeri: durante il Natale 2024 sono state 755 le persone che hanno contattato Telefono Amico Italia, con un aumento del 21% rispetto ai giorni di festa dell’anno precedente.

Quando il Natale amplifica la solitudine

«Per molte persone il Natale non è un momento di festa, ma un periodo in cui il senso di isolamento diventa più evidente», spiega la presidente Cristina Rigon.

Le settimane natalizie possono trasformarsi in un tempo sospeso, in cui il silenzio pesa di più e la distanza dagli altri si fa più forte. Proprio per questo, sottolinea Rigon, l’ascolto diventa fondamentale: una presenza discreta ma costante, resa possibile dall’impegno di volontari che scelgono di dedicare anche i giorni di festa a chi ha bisogno di non restare solo.

Le voci dall’altra parte del telefono

A raccontare il valore di questo servizio è anche Anna, volontaria di Telefono Amico Italia. «Ciò che colpisce di più è la gratitudine sincera di chi chiama», spiega, ricordando le Non Stop di Natale. Spesso basta rispondere, esserci, per offrire conforto. Nel giorno di Natale le chiamate arrivano soprattutto da persone anziane o da chi vive conflitti familiari che rendono ancora più acuto il senso di solitudine, accompagnato da rabbia, amarezza o delusione.

I numeri dell’ascolto e i bisogni emergenti

Nel Natale 2024 l’86% dei contatti è avvenuto tramite il servizio telefonico nazionale, seguito dalla chat Whatsapp Amico e dal servizio mail. A chiamare sono state in prevalenza donne, con una maggiore concentrazione nelle fasce d’età tra i 56 e i 65 anni. La problematica più segnalata resta la solitudine, seguita da difficoltà esistenziali e relazionali, a conferma di un bisogno diffuso di ascolto e compagnia.

Da dicembre 2025 la rete di Telefono Amico Italia si amplia ulteriormente con l’ingresso dei nuovi centri di Torino e Reggio Calabria. I centri diventano così 23, affiancati dal centro virtuale TAG – Telefono Amico Generation. «Grazie ai nuovi volontari possiamo rispondere a un numero sempre maggiore di richieste», sottolinea Rigon. Solo quest’anno sono già arrivate oltre 85.000 richieste di aiuto.

Volontariato, sostegno e nuove collaborazioni

L’attività di ascolto è garantita da quasi 700 volontari, attivi 365 giorni all’anno. L’associazione continua a cercare nuove persone disposte a formarsi e a mettersi in gioco. A sostegno del lavoro quotidiano arrivano anche iniziative solidali come l’Agenda Amica 2026 e la collaborazione con Cherry Bank, che promuove la cultura dell’ascolto attraverso il progetto “HARK! Ascoltare è forte”. Un messaggio chiaro: anche a Natale, e soprattutto a Natale, nessuno dovrebbe sentirsi invisibile.