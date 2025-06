Telefono Amico: nel 2024 110mila richieste d’aiuto. In estate aumenta la solitudine

Sono state quasi 110mila le richieste d’aiuto ricevute nel 2024 da Telefono Amico Italia, in media oltre 300 al giorno. L’organizzazione di volontariato presenta i dati dell’ultimo anno e, in vista dell’estate, accende i riflettori sulle difficoltà psicologiche di chi è più fragile, che con le vacanze estive e l’assenza delle attività lavorative rischiano di aggravarsi.

Il numero unico nazionale dell’organizzazione di volontariato, con 95mila chiamate ricevute, ha offerto oltre 22.200 ore di ascolto, pari a 929 giorni. Un dato in crescita, dunque, rispetto all’anno precedente, in cui le ore di ascolto erano state circa 21.600 (903 giorni). Questo nonostante le chiamate siano diminuite rispetto all’anno precedente, del 6%. Mentre gli altri strumenti, la chat di Whatsapp Amico e il servizio di email, hanno anche visto aumentare i propri utenti: del 13% il primo e del 17% il secondo.

In particolare, il servizio telefonico è stato utilizzato in egual misura da donne e uomini, ma con differenze di età: hanno chiamato in prevalenza persone tra i 56 e 65 anni (25%), persone tra i 36 e 45 anni (21%) e tra i 46 e 55 (20%). La maggior parte (60%) ha chiamato per problematiche legate all’area del sé (come solitudine, disagio psicologico, tematiche esistenziali, malattia); il 20% ha poi chiamato per problemi legati alle relazioni e il 7% legati alla sessualità.

Chi ha scritto su Whatsapp Amico o alla email è invece in gran parte donna (Whatsapp 65%; mail 67%) e giovane. Tra chi scrive su Whatsapp il 27% ha tra i 26 e i 35 anni, il 21% tra i 19 e i 25 anni e il 17% tra i 36 e 45 anni; tra chi usa la mail il 21% ha tra i 26 e 35 anni, il 19% tra i 19 e 25 anni e il 12,6% tra i 15 e i 18 anni.

I problemi che spingono a scrivere a questi due servizi sono legati all’area del sé (Whatsapp 59%, mail 63%), alle relazioni (Whatsapp 28%, mail 26%) e all’emarginazione (Whatsapp 7%, mail 5%).

Telefono Amico: in estate aumenta il rischio di isolamento sociale

L’estate rappresenta per molte persone un periodo di viaggi e relax, atteso per tutto l’anno, ma per chi vive una situazione di fragilità psicologica i mesi di stop dalle attività possono essere molto difficili.

“Il senso di solitudine estiva è un fenomeno più esteso di quanto comunemente si pensi – spiega Maurizio Pompili, Professore Ordinario di Psichiatria presso Sapienza Università di Roma e Direttore della Unità Operativa Complessa di Psichiatria presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma. – Le immagini che evocano gli stereotipi di felicità e socializzazione, nell’ambito di attività tipicamente estive, potrebbero amplificare il senso di esclusione in chi vive momenti di difficoltà. Il rallentamento o la sospensione di attività lavorative, scolastiche o ricreative durante l’estate, in persone già alle prese con sentimenti di solitudine, possono generare un vuoto interiore e una sensazione di isolamento”.

A ciò si aggiungono “il caldo e le alterazioni del ritmo sonno-veglia, che possono influire negativamente sull’equilibrio psicofisico, magari esasperando condizioni preesistenti come l’ansia o la depressione”.

Per evitare che la solitudine estiva possa trasformarsi in qualcosa di più grave, il Professor Pompili suggerisce di “cercare di mantenere una routine quotidiana, prefissarsi piccoli obiettivi e dedicarsi a qualche attività sociale. Può essere utile coltivare un hobby, approfondire un interesse, fare volontariato e praticare attività fisica (come una semplice camminata), naturalmente tenendo conto del proprio stato di salute e dell’età”.