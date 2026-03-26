Telemarketing, il Garante privacy sanziona Enel Energia per trattamento illecito di dati

Il Garante privacy ha irrogato a Enel Energia una sanzione di oltre 500mila euro per trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing e teleselling. Il procedimento – si legge nella nota del Garante – trae origine da un reclamo e due segnalazioni in cui si lamentava la ricezione di numerose chiamate indesiderate.

Enel Energia e telemarketing, il procedimento

L’Autorità – si legge – ha accertato che “Enel Energia, anche mediante società terze, nel corso di contatti prettamente gestionali, sottoponeva ai clienti ulteriori offerte commerciali, in assenza di un’idonea base giuridica. Le proposte effettuate al termine dell’iter contrattuale di fornitura avvenivano infatti anche quando i clienti avevano manifestato un espresso diniego al trattamento dei dati per finalità di marketing“.

Nel corso del procedimento, sotto altro profilo, è emerso anche che “Enel Energia nelle procedure di ricontatto degli utenti, non aveva adottato misure tecnico-organizzative che escludessero il rischio di effettuare trattamenti illegittimi“.

Al riguardo, l’Autorità ribadisce che “i titolari devono adottare modalità di acquisizione dei consensi in grado di verificare l’identità dell’interessato e garantire, dunque, la lecita provenienza dei dati personali. Tra queste, ad esempio, il double opt-in: un processo che richiede un comportamento attivo da parte degli utenti volto a confermare la volontà di ricevere comunicazioni promozionali, garantendo così maggiori tutele sia per gli interessati sia per i titolari.

Pertanto, oltre alla sanzione di 563.052 euro, il Garante ha ordinato a Enel di implementare misure adeguate affinché il trattamento dei dati personali degli interessati avvenga nel rispetto del Gdpr lungo tutta la filiera del trattamento.

Le associazioni dei consumatori chiedono misure per la tutela dei consumatori

Le associazioni dei consumatori hanno accolto con favore la sanzione del Garante Privacy e chiedono misure per la tutela dei consumatori.

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, “urge una normativa più stringente“.

“Abbiamo chiesto da tempo al Parlamento, anche in audizioni parlamentari, di togliere valore ai contratti fatti al telefono su luce e gas, per i quali è impossibile con una telefonata avere un quadro informativo adeguato e di considerare sempre aggressiva la pratica di telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni, anche se si tratta di una singola chiamata, modificando il Codice del Consumo, così che anche l’Antitrust possa intervenire a supporto del Garante della Privacy – prosegue Dona. – Vanno poi obbligati i call center a usare sempre la numerazione riconoscibile indicata dall’Autorità delle comunicazioni, ossia lo 0844”.

Per Fabrizio Ciliberto, vicepresidente di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori), “è grave e inaccettabile che vengano avanzate proposte commerciali anche in presenza di un esplicito diniego al trattamento dei dati per finalità di marketing”.

“Il punto più critico è un altro: la trasformazione della fase gestionale e di assistenza in un canale di vendita. È una pratica che altera il rapporto con il cliente e mina la fiducia, oltre a prestarsi ad abusi lungo tutta la filiera, soprattutto quando intervengono società terze – aggiunge Ciliberto. – Per questo chiediamo una separazione netta e verificabile tra contatti di assistenza e attività commerciali, con sistemi di consenso tracciabile e non aggirabile. Il consenso deve essere esplicito, verificabile e rispettato in ogni fase: tutto il resto è una forzatura che scarica sui consumatori i rischi del sistema”.

Il Codacons afferma che la multa, “seppur irrisoria nella sua entità, conferma come le società dell’energia siano sempre responsabili anche per il comportamento di società terze cui si affidano per proporre contratti al pubblico, e debbano svolgere controlli serrati per verificare il rispetto dei diritti dei consumatori ed impedire pratiche aggressive o scorrette nel settore del telemarketing. Ciò che serve realmente per arginare il fenomeno delle telefonate moleste e il teleselling selvaggio è prevedere indennizzi in denaro da parte delle società sanzionate in favore degli utenti che hanno subito la violazione della propria privacy”.

Assoutenti chiede un incontro con Enel

Anche secondo Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, “serve introdurre sistemi che obblighino le società e gli operatori a indennizzare in modo diretto i cittadini vittime di telefonate commerciali indesiderate. Indispensabile poi un registro delle autorizzazioni dove si iscrivono solo coloro che vogliono essere interpellati telefonicamente per proposte commerciali. Serve cioè una riforma radicale del sistema che porti dall’attuale opt-out al più efficace opt-in”.

Assoutenti chiede infine un incontro con Enel, per “creare un nuovo modello virtuoso in tema di telemarketing da inserire nella carta dei servizi alla clientela, e la creazione di un portale dedicato ai consumatori dove segnalare comportamenti scorretti e violazioni della privacy”.