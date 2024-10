Il 5 e il 6 ottobre torna la Giornata degli Animali, l’Enpa lancia una campagna sull’affido temporaneo, che permette di accogliere un animale nella propria casa per un periodo limitato, in attesa dell’adozione definitiva

Torna la Giornata degli Animali Enpa: al via la campagna per l'affido temporaneo

Torna nel weekend la Giornata degli Animali Enpa, dedicata quest’anno agli affidi temporanei, un tema cruciale per migliorare il benessere degli animali in attesa di una famiglia definitiva. Il 5 e il 6 ottobre i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali saranno presenti in oltre 100 piazze italiane con numerosi eventi, attività, banchetti e presenteranno la campagna “Adoption Box” sull’affido temporaneo.

“Le “Adoption Box” – spiega l’Enpa – non sono regali, non sono attività da fare tra un impegno e l’altro o da regalare ad un compleanno, ma strumenti divulgativi per incuriosire e invitare le persone a scoprire un’esperienza intensa, significativa, profonda e impattante: l’affido temporaneo. Accogliere temporaneamente un cane o un gatto può trasformare profondamente la prospettiva e la consapevolezza delle persone, offrendo al contempo agli animali un’opportunità concreta di trovare una casa definitiva“.

“Trovare buone adozioni è sempre più difficile, poiché spesso manca una piena consapevolezza di cosa significhi prendersi cura di un animale – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa -. Con gli affidi temporanei vogliamo da un lato colmare questa mancanza, offrendo alle persone un’opportunità coinvolgente e trasformativa, e dall’altro dare agli animali maggiori possibilità di prepararsi al meglio per la loro futura casa definitiva”.

Benessere degli animali, cos’è l’affido temporaneo?

Gli affidi temporanei – spiega l’Enpa – sono una forma di volontariato fondamentale per migliorare il benessere degli animali in attesa di adozione definitiva. Consiste nel prendersi cura di un animale per un periodo limitato, ospitandolo in casa propria fino a quando non trova una famiglia permanente. Questo passaggio è importante perché permette all’animale di vivere in un ambiente domestico, riducendo lo stress rispetto alla vita in rifugio.

Chiunque può richiedere l’affido temporaneo di un animale, anche senza impegnarsi in un’adozione definitiva e l’iter per partecipare è simile a quello di un’adozione definitiva: si valuta l’idoneità della famiglia e dell’ambiente, per garantire il benessere dell’animale. In alcuni casi, come le emergenze legate ai cuccioli o agli animali con bisogni speciali, l’affido temporaneo permette di alleggerire il carico dei rifugi, garantendo agli animali cure e attenzioni costanti in un ambiente più sereno.

Durante l’affido l’animale imparerà a conoscere il contesto di una casa, prenderà confidenza con il guinzaglio, le passeggiate e i ritmi della vita familiare, che sono ben diversi da quelli di un rifugio. “Per questo motivo – spiega l’Enpa – riteniamo che i benefici in termini di socializzazione e preparazione all’adozione siano nettamente superiori al rischio che l’animale possa soffrire durante il periodo di distacco. Inoltre, verrà effettuata una selezione preliminare per valutare il carattere dell’animale, assicurandosi che sia adatto a questa esperienza”.

Partecipare è semplice: basta visitare il sito dedicato, verificare la compatibilità con l’animale che si desidera accogliere e contattare la sezione ENPA di riferimento per organizzare un appuntamento.

