Trasporti, l’ENAC incontra il Codacons: sul Tavolo i diritti dei passeggeri

Il tema delle Alternative Dispute Resolution (ADR) è stato il focus dell’incontro avvenuto tra la Direzione Tutela dei Diritti dei Passeggeri dell’Enac, presieduto da Pierluigi Di Palma, e l’Associazione Codacons, presieduta da Carlo Rienzi. Si tratta delle procedure alternative per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i vettori e i passeggeri aerei.

Al riguardo il Codacons ha illustrato, in particolare, la propria esperienza positiva in merito alla procedura ADR avviata nel 2019 con la compagnia Ryanair. E si è parlato anche della futura revisione del Regolamento CE 261/2004, nella quale dovrebbe essere inclusa la previsione obbligatoria per le compagnie aeree di dotarsi, per la gestione dei reclami, di procedure di risoluzione alternative delle controversie.

L’Ente – spiega il Codacons in una nota – in linea con le indicazioni della Commissione europea, da tempo sostiene l’adozione delle procedure in argomento, invitando gli operatori ad attivarle e i passeggeri ad utilizzarle, nell’ottica di ridurre i tempi di risoluzione e deflazionare il contenzioso.

Confrontarsi e tutelare i diritti dei passeggeri

L’Autorità e i rappresentanti del Codacons hanno condiviso poi l’importanza di un costante confronto, nel reciproco interesse di una sempre più efficace tutela dei diritti degli utenti.

“L’Ente è costantemente impegnato ad individuare e a sostenere nuove azioni a garanzia di un’efficace tutela dei passeggeri e del miglioramento della qualità dei servizi offerti dagli operatori, assicurando il bilanciamento degli interessi di tutti gli attori coinvolti”, ha dichiarato Mark De Laurentiis, Direttore della Direzione Tutela dei Diritti dei Passeggeri dell’ENAC.

Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ha dichiarato: “siamo molto contenti che ENAC abbia istituito una direzione tutta dedicata ai problemi dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità e con un intenso programma di incremento delle tutele e dei diritti dei consumatori cui daremo tutto il nostro sostegno”.

