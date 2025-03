Truffa dei lingotti d’oro, Adiconsum Verona pronta ad avviare azioni di tutela

Anche a Verona decine di cittadini hanno subito perdite economiche a causa della cosiddetta “truffa dei lingotti d’oro”. Adiconsum Verona sta raccogliendo le adesioni per avviare azioni di tutela

Una promessa di guadagni elevati e sicuri ha spinto migliaia di risparmiatori a investire ingenti somme di denaro in un sistema che si è rivelato una truffa: la cosiddetta “truffa dei lingotti d’oro”.

Anche a Verona – spiega Adiconsum Verona in una nota – decine di cittadini hanno subito perdite economiche dopo aver affidato i propri risparmi alla società Global Group Consulting, che – ricorda l’associazione – “garantiva rendimenti fino al 4% mensile attraverso presunti investimenti in lingotti d’oro“.

Truffa dei lingotti d’oro, lo schema Ponzi

L’associazione ricorda che il meccanismo utilizzato era il classico schema Ponzi. L’inchiesta della Procura di Milano ha svelato, infatti, che i capitali raccolti dai nuovi investitori servivano a pagare i rendimenti promessi ai clienti precedenti, senza che venissero effettuati reali investimenti nel mercato dell’oro.

“Per anni – spiega – il sistema ha retto, alimentato da una rete di promotori che operavano in sedi prestigiose e organizzavano eventi esclusivi per accrescere la fiducia degli investitori. Tuttavia, nell’aprile 2024, con la fuga dei vertici della società e l’arresto di alcuni responsabili, lo schema è crollato, lasciando oltre 5.000 persone con perdite per un totale di quasi 89 milioni di euro“.

Adiconsum Verona raccoglie le segnalazioni dei cittadini truffati

Adiconsum Verona ha già ricevuto numerose segnalazioni di cittadini truffati e sta raccogliendo le adesioni per avviare azioni di tutela.

“Molti risparmiatori si sono fidati di una società che appariva solida e ben strutturata. Ora si ritrovano senza risposte e con il rischio di non recuperare i propri investimenti”, afferma Iacopo Cera, presidente di Adiconsum Verona.

L’associazione invita, dunque, tutte le persone coinvolte a “segnalare la propria situazione e a unirsi alle azioni collettive per cercare di recuperare quanto possibile del denaro investito”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!