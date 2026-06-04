Una giornata di lutto nazionale per Beatrice, la petizione su Change.org

La petizione chiede al Governo di proclamare una giornata di lutto nazionale per Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera, e che la giustizia accerti le responsabilità anche di chiunque abbia visto e non sia intervenuto

In poco più di 48 ore oltre 20.000 persone hanno firmato su Change.org la petizione “Chiediamo una giornata di lutto nazionale per Beatrice”, la bambina di due anni morta a Bordighera dopo mesi di violenze atroci, brutali e crudeli in casa, per mano della madre e del suo compagno.

La petizione chiede al Governo di proclamare una giornata di lutto nazionale e che la giustizia accerti le responsabilità anche di chiunque abbia visto e non sia intervenuto.

Una giornata di lutto nazionale per Beatrice, la petizione

Con la petizione si chiede, in particolare, che “venga fatta piena luce sulle mancanze che hanno permesso a una violenza durata mesi di restare invisibile: i servizi sociali che, secondo quanto riportato dalla stampa, “seguivano” da tempo la famiglia e avevano “sospetti” che al suo interno ci fossero violenze, e la rete di parenti, vicini e conoscenti“.

“Questa tragedia è un urlo di dolore che suona nel cuore di tutti noi cittadini“, si legge nel testo della petizione, “una chiamata a non girarci dall’altra parte, a denunciare, intervenire e assumerci la nostra responsabilità nel proteggere i più vulnerabili“.

La reazione si è estesa rapidamente ai social. Il post pubblicato da Change.org Italia su Instagram ha raccolto in meno di 24 ore migliaia di reazioni, commenti e centinaia di condivisioni, con un sentimento dominante di indignazione e la stessa domanda ripetuta: “come è possibile che nessuno si sia accorto di nulla?”

La petizione è disponibile su Change.org al link (per controllare il numero di firme live): https://www.change.org/p/ chiediamo-una-giornata-di- lutto-nazionale-per-beatrice