UNICEF Italia al Social World Film Festival: tutelare i bambini in tutte le forme di comunicazione

Il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano parteciperà oggi al Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale che si terrà fino 12 luglio a Vico Equense. La comunicazione sociale sarà il tema centrale del suo intervento.

In particolare, alle 18.30 presso la Sala Lollobrigida del Cinema Aequa, si terrà il panel “Dai Manifesti alla Generazione TikTok: la comunicazione sociale dell’UNICEF Italia tra ieri, oggi e domani, l’evoluzione dei linguaggi e delle immagini per difendere i diritti dei bambini”.

“Quest’anno celebriamo gli 80 anni della nostra organizzazione a favore dei bambini, attraverso i quali anche la nostra comunicazione è cambiata. Per noi la sfida è rimanere al passo coi tempi senza perdere rigore, dignità e centralità dei diritti, in un ecosistema saturo, frammentato, mobile, visuale, governato da piattaforme e attraversato da disinformazione, sfiducia e polarizzazione”, dichiara Graziano.

Tutela dei diritti del bambini, il ruolo della comunicazione sociale

Secondo una recente indagine UNICEF, in Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34% sono esposti a immagini cruente e violente

“In un mondo sempre più digitalizzato e in cui l’Intelligenza Artificiale acquisisce maggiore, spazio soprattutto nel settore della comunicazione, non dobbiamo sottovalutare i rischi e i pericoli, in particolare per i bambini – afferma Graziano. – Come UNICEF vogliamo sottolineare che in qualunque contesto, al di là dei linguaggi e dei canali, in tutte le forme di comunicazione e di produzione di contenuti che riguardano bambine e bambini, massima attenzione va data al rispetto della loro dignità, alla loro tutela contro ogni forma di discriminazione e manipolazione e alla garanzia della privacy”.

“Ringrazio il Social World Film Festival per questo spazio, per aver dato importanza e centralità ai Diritti dell’Infanzia. L’UNICEF guarda con grande interesse alle produzioni cinematografiche, ai festival, ai documentari, ai cortometraggi e ai nuovi linguaggi audiovisivi, perché rappresentano strumenti preziosi per promuovere una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, conclude il presidente dell’UNICEF Italia.

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