Verona, furti presso lo sportello bancomat. Adiconsum: ecco cosa fare

Adiconsum Verona ha ricevuto varie segnalazioni da parte di alcuni consumatori, vittime di furti aggravati presso lo sportello bancomat della filale Unicredit di via Cavriana, nel quartiere di Santa Lucia a Verona.

Secondo quanto riferito da Davide Cecchinato, Presidente Adiconsum Verona, “le vittime venivano avvicinate durante le operazioni di prelievo allo sportello da individui che riuscivano a sottrarre il bancomat o, addirittura, le banconote erogate dal terminale”.

“I malviventi – continua Cecchinato –, dopo aver individuato le potenziali vittime, persone anziane e non accompagnate, riuscivano con la forza o con l’inganno a distrarle dopo che queste avevano inserito la carta e digitato il codice PIN. Poi, approfittando della situazione concitata, sottraevano la carta o direttamente digitavano l’importo massimo disponibile scappando con i soldi”.

Furti sportello bancomat, Adiconsum: possibile responsabilità dell’Istituto di credito

Adiconsum ritiene che nelle fattispecie descritte vi sia, oltre all’evidente responsabilità penalmente rilevante dei malviventi, una possibile responsabilità dell’Istituto di credito.

“Consigliamo ai consumatori cha abbiano subito tali furti – sottolinea l’avv. Iacopo Cera di Adiconsum – di rivolgersi subito alle Forze dell’Ordine per denunciare dettagliatamente l’accaduto e per descrivere l’aspetto dei malviventi ai fini di una loro identificazione. Inoltre è possibile presentare reclamo alla banca, per denunciare le carenze degli standard di sicurezza dei locali e chiedere il rimborso delle somme indebitamente sottratte”.

