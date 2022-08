Verso le elezioni, associazioni: la tutela dei consumatori sia priorità

La tutela dei consumatori sia una priorità nella campagna elettorale, nei programmi dei candidati e per il futuro governo.

È la richiesta che arriva dalle associazioni dei consumatori che, di fronte a un’estate di promesse elettorali e nella corsa al voto di settembre, chiedono a tutti i leader politici e ai candidati che la tutela dei consumatori “sia una vera priorità nei programmi di governo”.

Elezioni, la tutela dei consumatori sia prioritaria

Davanti c’è un’estate rovente sul fronte della campagna elettorale di fatto già iniziata e un autunno nel quale si faranno sentire le conseguenze di una crisi che mette insieme le conseguenze della pandemia e le ripercussioni geopolitiche, economiche e sociali della guerra in Ucraina. Le famiglie sono già provate e incastrate in una serie di emergenze che probabilmente si accentueranno dopo l’estate.

Le associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Mdc, Movimento Consumatori, Utenti TV) rivolgono dunque “un appello ai leader e ai gruppi dirigenti dei partiti politici affinché il tema della tutela dei consumatori sia una priorità nei loro programmi e nella campagna elettorale già, di fatto, in corso”.

«Il prossimo Governo – scrivono i Consumatori in una nota – avrà davanti a sé emergenze legate ai consumi: bollette, carburanti, prezzi, pratiche commerciali scorrette e illecite, truffe continueranno a dettare buona parte dell’agenda politica. I cittadini interpellati dai vari istituti di ricerca risultano preoccupati prevalentemente dai temi relativi al consumo oltre che al lavoro e alle tasse».

«Pandemia, crisi economica e sociale, crisi climatica, insieme alle attuali difficilissime relazioni politiche internazionali, hanno portato i prezzi di beni e servizi a livelli insostenibili, ampliando enormemente il numero di cittadini in stato di grave disagio economico e in povertà assoluta – proseguono i Consumatori – Perciò è fondamentale che sin d’ora i partiti si confrontino e che dedichino spazio in campagna elettorale a quel che è stato fatto in questi anni e a che cosa intendano fare per la miglior tutela dei consumatori e degli utenti».

