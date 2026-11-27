Con una produzione che vale oltre 70 miliardi di euro e un ruolo di spicco nel comparto europeo dell’export, l’industria farmaceutica italiana rappresenta una componente strategica del sistema manifatturiero nazionale, distinguendosi per l’elevato contenuto tecnologico e la capacità di generare valore.

La competitività dell’Italia nel contesto europeo è il risultato di un sistema industriale diversificato, nel quale convivono prestigiose multinazionali farmaceutiche che hanno scelto l’Italia come base per insediare i propri stabilimenti produttivi, e imprese italiane affermate in più settori terapeutici e tecnologici. La sinergia tra queste realtà contribuisce a consolidare il ruolo dell’Italia tra i principali centri produttivi farmaceutici europei, caratterizzati da una spiccata propensione verso i mercati internazionali.

L’industria farmaceutica italiana: crescita, innovazione e leadership internazionale

L’industria farmaceutica italiana si conferma uno dei comparti manifatturieri più strategici per l’economia nazionale e tra i principali protagonisti del panorama europeo. Nel 2025, il settore ha raggiunto un valore della produzione di circa 74 miliardi di euro, con esportazioni pari a circa 69,2 miliardi di euro, secondo i dati Farmindustria. La crescita del comparto è accompagnata dal rafforzamento della sua struttura industriale e occupazionale: gli addetti diretti hanno raggiunto quota 72.200, mentre gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione hanno superato i 4 miliardi di euro.

Un elemento di distinzione è la forte vocazione internazionale, sostenuta da una filiera altamente specializzata e dalla capacità di integrare innovazione scientifica, tecnologie avanzate e processi produttivi. Le imprese operano nella produzione di medicinali, vaccini, principi attivi e prodotti biofarmaceutici, contribuendo alla competitività del Made in Italy sui mercati globali.

Particolare rilevanza assumono gli investimenti in ricerca e sviluppo, pari a circa 2,5 miliardi di euro nel 2025, che confermano il ruolo strategico del settore nell’innovazione terapeutica e nel progresso scientifico.

Le prospettive per il 2027

Le previsioni per il 2027 sono positive. L’industria farmaceutica italiana dovrebbe continuare a beneficiare di un’elevata domanda di medicinali a livello internazionale, della specializzazione produttiva italiana e dello sviluppo delle biotecnologie e delle terapie innovative.

Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dalle previsioni di crescita elaborate da Intesa Sanpaolo e Prometeia: nel periodo 2027-2030 la farmaceutica è attesa come il comparto manifatturiero italiano più dinamico, con una crescita media annua del fatturato del 2,5% in termini reali.

Il panorama fieristico farmaceutico 2027

Il 2027 sarà caratterizzato da appuntamenti fieristici di rilievo dedicati al settore farmaceutico e sanitario. Questi eventi offrono alle aziende importanti occasioni di confronto, aggiornamento professionale e sviluppo di nuove opportunità commerciali.

Tra le manifestazioni di maggiore rilievo si distinguono:

PharmExpo , che si svolgerà a Napoli dal 22 al 24 ottobre, rappresenta un’importante occasione di incontro tra aziende farmaceutiche, distributori, farmacisti e operatori sanitari.

Cosmofarma Exhibition, in programma a Bologna dal 15 al 17 aprile, punto di riferimento per il mondo della farmacia, dell’healthcare e dell’innovazione.

Exposanità, prevista dal 14 al 16 aprile, dedicata alle tecnologie medicali e ai servizi per il sistema sanitario.

Questi eventi contribuiranno a favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali B2B, la presentazione di nuovi prodotti e tecnologie e il rafforzamento delle collaborazioni lungo la filiera farmaceutica nazionale.

Altri appuntamenti da valutare:

PharmEvolution Sicilia: interessante per il mercato farmaceutico siciliano e la filiera della farmacia. Verificare la conferma dell’edizione 2027.

EUROGIN Bologna, 10-13 febbraio 2027: più scientifico e specialistico, indicato per aziende farmaceutiche nell’area ginecologica.

Il ruolo strategico delle fiere farmaceutiche

Gli eventi fieristici di settore rappresentano lo strumento più efficace e strategico per supportare lo sviluppo dell’industria farmaceutica. Si tratta di occasioni di incontro tra aziende, centri di ricerca, professionisti sanitari, istituzioni e operatori commerciali.

Questi eventi non si limitano a presentare le ultime novità in termini di prodotti e tecnologie, ma favoriscono la creazione di partnership, l’apertura di nuovi canali commerciali e il consolidamento delle relazioni professionali.

In particolare, tra le principali opportunità offerte dalle fiere farmaceutiche vi sono:

formazione e aggiornamento professionale: conferenze, seminari e workshop consentono di approfondire i cambiamenti normativi, le innovazioni scientifiche e le tendenze del mercato. Alcune iniziative formative prevedono anche il riconoscimento di crediti ECM;

nuove opportunità commerciali: gli espositori presentano prodotti e servizi, entrano in contatto con potenziali clienti, individuano distributori e avviano collaborazioni con nuovi partner;

innovazione e ricerca tecnologica: gli spazi espositivi permettono di conoscere soluzioni all’avanguardia nei comparti farmaceutico, galenico, dermocosmetico e biotecnologico;

confronto con istituzioni e associazioni: le fiere di settore favoriscono il dialogo tra imprese, rappresentanze di categoria, farmacisti e organismi istituzionali, creando occasioni di approfondimento sulle prospettive e sulle criticità del sistema sanitario.

Partecipare a queste manifestazioni significa entrare in contatto diretto con gli addetti ai lavori e con il mercato, comprendendone meglio le trasformazioni. Per le aziende si tratta di un’opportunità per ampliare la propria rete di relazioni, individuare nuovi interlocutori commerciali e aumentare la visibilità del marchio. Per i professionisti, invece, gli eventi farmaceutici rappresentano un’opportunità di formazione e aggiornamento molto importante, con incontri specialistici, attività formative e iniziative accreditate ECM.

Conclusione

Il 2027 si prospetta come un anno ricco di opportunità per l’industria farmaceutica italiana, un settore in continua evoluzione e sempre più orientato all’innovazione, alla ricerca e all’espansione sui mercati esteri. In questo scenario, le fiere di settore assumono un ruolo fondamentale, offrendo alle aziende e ai professionisti occasioni concrete per aggiornarsi sulle nuove tendenze, presentare soluzioni innovative e sviluppare relazioni commerciali strategiche.

Eventi come PharmExpo, Cosmofarma Exhibition ed Exposanità rappresentano appuntamenti da inserire in agenda per chi desidera consolidare la propria presenza sul mercato, ampliare il network e individuare nuove prospettive di crescita.

La partecipazione alle manifestazioni del settore farmaceutico costituisce non soltanto un’opportunità di visibilità, ma anche un investimento strategico per affrontare le sfide future e cogliere le possibilità offerte da un mercato sempre più competitivo e internazionale.

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Redazione Helpconsumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d’informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull’associazionismo organizzato che li tutela. See author's posts

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