In Italia ci si sposta soprattutto in auto. Tra il 1966 ed oggi la quota dell’auto personale sulle percorrenze è salita dal 55,3% al 76,8%, mentre quella della mobilità condivisa è scesa dal 32,5% al 18,3%. Il divario si vede anche dal numero dei veicoli: le auto sono 41 milioni, mentre veicoli dei servizi di mobilità condivisa sono 356 mila. 41 milioni di auto, un record europeo per abitante, che causano circa 3000 morti sulla strada e 6000 morti per malattie derivanti dall’inquinamento atmosferico. È quanto emerso dal Rapporto “Future ways 2026”, realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Guardano l’Europa il peso dell’auto non è un’anomalia italiana, a fare la differenza è la dinamica dei servizi condivisi. Tra il 2000 e il 2024 la domanda di mobilità condivisa cresce in Italia solo di circa il 13%, contro circa il 25% della Germania e il 40-45% di Spagna e Francia.

L’impatto dei trasporti sul clima e sulla salute

I trasporti – emerge dal Rapporto – sono il primo settore per emissioni di gas serra in Italia: il 31,3% del totale nazionale. Dal 1990 le emissioni italiane sono calate del 30,2%, mentre quelle dei trasporti sono cresciute del 10,2%. Per allineare l’Italia all’obiettivo al 2030 dovrebbero diminuire del 35% in sei anni, a un ritmo più di otto volte superiore a quello degli ultimi 20.

Le automobili, da sole, producono quasi un quinto delle emissioni italiane. I servizi di mobilità condivisa, solo l’8%. Il traffico resta la prima fonte di ossidi di azoto, con il 40% del totale.

I limiti attuali di qualità dell’aria – spiega il Rapporto – sono attualmente rispettati, ma con i valori guida dell’Organizzazione mondiale della sanità, consigliati dagli esperti per proteggere la salute umana, risulterebbe fuori soglia l’83% delle stazioni di monitoraggio cittadino per il PM10 e il 71% per l’NO₂; nelle stazioni di traffico il valore guida per l’NO₂ è superato nel 98% dei casi.

Le vittime sulla strada sono scese da 7.096 nel 2001 a 2.868 nel 2025 (−60%), ma il calo si è concentrato nel primo decennio. Rispetto alla traiettoria necessaria per dimezzarle entro il 2030, come prevede l’obiettivo europeo, nel 2025 le vittime sono state circa 700 in più (+32%): per recuperare servirebbe ora una riduzione dell’11,2% l’anno.

10 proposte per far funzionare i servizi di mobilità

Il Rapporto Future Ways propone 10 princìpi che – afferma la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – “possono trasformare la mobilità condivisa di oggi e trasformarla da un insieme di servizi frammentato, ad un sistema collaborativo integrato”.

Ecco le proposte: “creiamo una nuova definizione normativa di “mobilità pubblica” legata a finalità generali, chiare e riconosciute; stabiliamo un obiettivo misurabile per equilibrare mobilità pubblica e mobilità personale in Italia; includiamo nella mobilità pubblica ogni servizio di mobilità che contribuisca al raggiungimento di finalità di interesse generale; diamo a ogni territorio il potere di stabilire il modo per raggiungere l’obiettivo; commisuriamo le risorse economiche alle finalità generali, non viceversa”.

Ancora, “non assoggettiamo l’auto condivisa alle stesse regole di un’auto personale; assegniamo nuovi spazi alla mobilità condivisa e dislochiamo i servizi essenziali dove siano accessibili dalla mobilità pubblica; integriamo negli attuali abbonamenti del TPL i servizi di sharing mobility presenti in città; sperimentiamo la guida autonoma nella mobilità condivisa e regoliamola nella mobilità personale”.

Infine, “coniamo nuovi termini, più adatti a rappresentare il nuovo paradigma della mobilità”.

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