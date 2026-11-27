Parte la rilevazione statistica sulle polizze e sui sinistri dei monopattini elettrici. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) avvia infatti una nuova rilevazione semestrale per raccogliere i dati sulle coperture assicurative e sui sinistri relativi ai monopattini elettrici.

Parte la rilevazione MONOP

L’Ivass ricorda che i monopattini elettrici hanno l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

“A decorrere dal 16 luglio 2026, le imprese di assicurazione, in virtù dell’obbligo a contrarre previsto dall’articolo 132 del CAP, sono tenute a offrire la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”.

Una circolare del del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2026 ha stabilito un periodo transitorio non inferiore a due anni per il monitoraggio dell’andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri; il monitoraggio prevede dati con informazioni sui sinistri e sulle polizze riferiti al 31 dicembre e al 30 giugno di ogni anno.

Ivass ha dunque avviato la rilevazione MONOP che è “finalizzata ad acquisire informazioni sulle coperture assicurative per la responsabilità civile dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e sui sinistri che coinvolgono tali veicoli, sia nel caso in cui il monopattino sia riconducibile al soggetto responsabile del sinistro, sia nel caso in cui costituisca la controparte danneggiata”.

Assoutenti: si faccia luce sui costi delle polizze

Assoutenti chiede di fare luce sui costi delle polizze, “saliti alle stelle dopo introduzione dell’obbligo”. Bene per l’associazione l’avvio del monitoraggio semestrale sulle polizze assicurative e sui sinistri relativi ai monopattini elettrici, con la rilevazione che, aggiunge Assoutenti, consentirà di acquisire informazioni sull’andamento dei premi, sulle caratteristiche delle coperture assicurative e sui costi effettivi dei sinistri. Sono “elementi indispensabili” per comprendere le dinamiche di un mercato che interessa migliaia di cittadini.

«Il monitoraggio avviato dall’IVASS è un atto dovuto previsto dal Mimit che permetterà di conoscere i reali costi delle polizze applicati dalle compagnie di assicurazioni – commenta il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Ora occorre garantire la massima trasparenza su un mercato oggi ancora opaco e sull’andamento delle tariffe praticate ai proprietari di monopattini, considerato che l’obbligo assicurativo ha determinato una impennata dei prezzi per tale tipologia di polizza. Auspichiamo che Ivass utilizzi i dati raccolti per verificare la congruità dei premi assicurativi rispetto ai rischi effettivi ed evidenziare le criticità del settore monopattini, favorendo trasparenza, concorrenza e possibilità di confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato».

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