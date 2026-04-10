Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 6 al 10 aprile con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

Questa settimana a Bruxelles: Iran e Medio Oriente, energia e prezzi dei carburanti, lavori parlamentari su bilancio, e focus su diritti e agricoltura. Ecco i principali appuntamenti e interventi dal 7 al 10 aprile.

La settimana in Europa

Martedì 7 aprile si apre con la portavoce Anitta Hipper al briefing della Commissione europea sulla situazione in Iran. Il portavoce Thomas Regnier interviene sulle minacce ibride russe, mentre la portavoce Anna-Kaisa Itkonen affronta il tema dei carburanti aerei e delle riserve europee.

Mercoledì 8 aprile, Elena Appiani, delegata per il Veneto della Fondazione Marisa Bellisario, interviene a margine dell’evento “Empowerment femminile nel lavoro e nella società” al Parlamento europeo, che sottolinea il ruolo delle imprenditrici venete.

Al briefing della Commissione europea, il portavoce Thomas Regnier parla delle elezioni in Ungheria. L’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri interviene sul benessere animale nel nuovo regolamento UE su cani e gatti, tema ripreso anche dal consigliere lombardo Riccardo Pase. Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli e Francesco Torselli, a margine dell’evento sul futuro ferroviario europeo, sottolineano la necessità di rafforzare la rete ferroviaria in Europa, facendo riferimento anche alla regione Toscana. L’eurodeputato della Südtiroler Volkspartei Herbert Dorfmann commenta la crisi dei carburanti legata alle tensioni in Medio Oriente.

In Commissione AGRI segnala anche novità sull’etichettatura delle carni. L’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei interviene, invece, sui diritti dei migranti in un evento con il “Comitato 3 ottobre”. Benifei affronta anche il tema dell’intelligenza artificiale, evidenziando i rischi per i consumatori più fragili, in particolare i minori.

Giovedì 9 aprile, dibattito in Commissione Economia con l’eurodeputato del M5S Gaetano Pedullà, che evidenzia una situazione economica critica nel confronto con Andrew Bailey, governatore della Bank of England. Al briefing della Commissione intervengono il portavoce Anouar El Anouni sullo Stretto di Hormuz e il Libano, mentre la portavoce Paula Pinho interviene sul possibile coordinamento tra UE e Russia.

Venerdì 10 aprile, in Commissione per i problemi economici e monetari, il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis sottolinea come la resilienza europea sia nuovamente sotto pressione. Evidenzia il rischio di stagflazione legato alla crisi in corso, l’importanza della tregua nel conflitto in Medio Oriente e la necessità di accelerare la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili.