Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

Da TotalEU Production arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 13 al 17 aprile, con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 13 al 17 aprile con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana in Europa

Lunedì 13 aprile, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen affronta il tema della crisi energetica e sottolinea l’importanza di accelerare la transizione verso fonti rinnovabili per prevenire future emergenze. Nel pomeriggio, l’Alta rappresentante Kaja Kallas interviene al Consiglio di Sicurezza Onu a New York, ribadendo il ruolo centrale del sistema delle Nazioni Unite per la pace globale. Una delegazione di eurodeputati è stata al Vinitaly 2026, 58° salone internazionale del vino e dei distillati, a Verona. Presente anche il commissario all’Agricoltura Christophe Hansen.

Martedì 14 aprile si apre con la commissione speciale sulla crisi abitativa al Parlamento europeo di Bruxelles, alla presenza del commissario Raffaele Fitto. In Commissione Affari costituzionali interviene la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che richiama la sfida globale dell’intelligenza artificiale e il ruolo guida dell’UE.

Mercoledì 15 aprile, evento “La rinascita dei legumi in Europa”, dedicato al futuro delle proteine vegetali e alle riforme della Politica agricola comune, con interventi tra cui quello dell’eurodeputata Cristina Guarda. Punto stampa di Nicola Zingaretti sul percorso del rapporto relativo al Patto per il Mediterraneo. Si tiene poi l’evento “Beyond Diagnosis: Supporting autistic people through needs-based approaches and digital tools”, ospitato dall’eurodeputata Chiara Maria Gemma, con contributi scientifici tra cui quello di Giovanni Pioggia (Cnr-Irib). Alle 13 si svolge la conferenza stampa con Manon Aubry e Rima Hassan sul raggiungimento di un milione di firme per la giustizia in Palestina. Nel pomeriggio, l’evento “The European Alliance for Early Childhood Education and Care”, con la partecipazione di eurodeputati, ma anche del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, e il presidente della fondazione Reggio Children, Francesco Profumo. L’eurodeputata del Partito democratico Annalisa Corrado e l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia si esprimono sulla possibile sospensione del patto di stabilità ed ETS.

Giovedì 16 aprile è dedicato al forum sulle relazioni Ue-Regno Unito, in cui interviene la presidente Roberta Metsola, sottolineando la rinnovata cooperazione e la ripresa di Erasmus +. In Commissione Mercato interno si tiene un’audizione con rappresentanti di Temu, con l’intervento dell’eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi. In Commissione Commercio internazionale viene approvata la strategia globale per il commercio UE, presentata da Brando Benifei. Durante il briefing con la stampa, i portavoce della Commissione commentano le relazioni Ue-Uk e le elezioni ungheresi.