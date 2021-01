Agricoltura biologica, nella Ue la superficie coltivata a bio è aumentata del 46%

La superficie coltivata ad agricoltura biologica nella Ue è aumentata del 46% dal 2012. In Italia ormai il 15,2% della superficie agricola totale è coltivata ad agricoltura biologica. La media europea è dell’8,5% con punte del 25% in Austria.

Agricoltura biologica in crescita

Gli ultimi dati Eurostat puntano i riflettori sulla crescita della superficie coltivata ad agricoltura biologica in Europa. Nella Ue il territorio coltivato a bio è aumentato raggiungendo punte considerevoli in alcuni paesi, come Austria, Estonia, Svezia. L’Italia è fra gli Stati in cui la superficie coltivata a bio è abbastanza alta.

La superficie totale coltivata ad agricoltura biologica era di 13,8 milioni di ettari nel 2019, corrispondente all’8,5% della superficie agricola totale, con un aumento del 46% tra il 2012 e il 2019.

Fra gli Stati membri dell’Ue, dice Eurostat, i paesi con le quote maggiori di superficie biologica nel 2019 sono Austria (col 25,3% della superficie agricola totale), Estonia (22,3%) e Svezia (20,4%), seguiti da Repubblica ceca e Italia (entrambe 15,2%), Lettonia (14,8%) e Finlandia (13,5%).

Tutti i restanti Stati dell’Ue avevano una quota di superficie di agricoltura biologica pari o inferiore all’11%. Le percentuali più basse ci sono nei Paesi Bassi (3,7%), Polonia (3,5%), Romania (2,9%), Bulgaria (2,3%), Irlanda (1,6%) e Malta (0,5%).