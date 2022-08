Al via l’iniziativa dei cittadini europei per un ambiente e una generazione senza tabacco (fonte foto: pixabay)

Un bando alla presenza di tabacco nell’ambiente, con parchi e spiagge libere dal tabacco e dai mozziconi di sigaretta e lo stop alla pubblicità al tabacco nelle produzioni audiotv e sui social media. Questo l’obiettivo di una Iniziativa dei cittadini europei (ICE) registrata nei giorni scorsi dalla Commissione europea. L’iniziativa si chiama “Invito a realizzare un ambiente senza tabacco e la prima generazione europea senza tabacco entro il 2030“.

Gli organizzatori dell’iniziativa, spiega una nota di Bruxelles, invitano la Commissione a proporre una legislazione per evitare che le nuove generazioni cadano nella dipendenza da tabacco, ad agire contro i relativi pericoli ambientali e contro il fumo. In particolare, i promotori dell’iniziativa chiedono alla Commissione di proporre atti legislativi per porre fine alla vendita di tabacco e prodotti a base di nicotina ai cittadini nati dal 2010 in poi. L’iniziativa chiede misure specifiche per realizzare spiagge e sponde dei fiumi senza tabacco e senza mozziconi di sigaretta, creare una rete europea di parchi nazionali senza tabacco e senza mozziconi di sigaretta, estendere gli spazi all’aperto liberi da tabacco e vapore ed eliminare la pubblicità del tabacco e le sue presenza in produzioni audiovisive e social media.

L’iniziativa tobacco-free

L’Ice parte dalla considerazione che “la pandemia di tabacco è la prima causa evitabile di morte. I mozziconi sulle spiagge causano danni ambientali all’oceano e alla sua fauna selvatica, nelle foreste provocano incendi e contaminano il suolo e l’acqua”.

Per salvare le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco, combattere il fumo e agire contro i rischi ambientali, l’iniziativa considera necessari i seguenti punti:

Promuovere la prima generazione europea senza tabacco entro il 2028, ponendo fine alla vendita di tabacco e prodotti a base di nicotina ai cittadini nati dal 2010.

entro il 2028, ponendo fine alla vendita di tabacco e prodotti a base di nicotina ai cittadini nati dal 2010. Creare una rete europea di spiagge e sponde dei fiumi senza tabacco e senza mozziconi, rendendo questi spazi più sani e sostenibili dal punto di vista ambientale.

e senza mozziconi, rendendo questi spazi più sani e sostenibili dal punto di vista ambientale. Istituire una Rete Europea di Parchi Nazionali senza tabacco e senza mozziconi, rendendoli più sani e riducendo la contaminazione e il rischio di incendi.

e senza mozziconi, rendendoli più sani e riducendo la contaminazione e il rischio di incendi. Ampliare gli spazi esterni liberi da fumo e vapore, in particolare quelli frequentati da minori (parchi, piscine, centri e manifestazioni sportive, spettacoli e terrazze di ristoranti ).

). Eliminare la pubblicità e la presenza del tabacco nelle produzioni audiovisive, nei social media, rivolgendosi in particolare alla pubblicità occulta tramite influencer e product placement.

e la presenza del tabacco nelle produzioni audiovisive, nei social media, rivolgendosi in particolare alla pubblicità occulta tramite influencer e product placement. Finanziare progetti di ricerca e sviluppo per malattie causate dal consumo di tabacco per migliorarne la prognosi e renderle curabili.

La Commissione europea ha ritenuto l’iniziativa legalmente ammissibile ma in questa fase non analizza la sostanza della proposta. Gli organizzatori hanno infatti 6 mesi di tempo dalla registrazione per aprire la raccolta firme. Se un’iniziativa dei cittadini europei riceve 1 milione di dichiarazioni di sostegno entro 1 anno, da almeno 7 diversi Stati membri, la Commissione dovrà reagire e potrà decidere se portare avanti o meno la richiesta e sarà tenuta a spiegarne la motivazione.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!