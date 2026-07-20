AliExpress, multa dalla Commissione europea per i prodotti contraffatti online

La Commissione europea multa AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali. AliExpress non ha adottato misure efficaci per ridurre il rischio di diffusione di prodotti illegali, contraffatti e pericolosi sulla sua piattaforma: questa la contestazione mossa da Bruxelles, che riguarda sia una valutazione dei rischi ritenuta inadeguata, sia una serie di carenze che non hanno impedito di prevenire e rilevare adeguatamente la presenza e la vendita di prodotti illegali sulla piattaforma.

“La diffusione di abbigliamento contraffatto, giocattoli non sicuri, cosmetici pericolosi e altri prodotti illegali e nocivi non è un costo inevitabile per lo shopping online – è un inadempimento da parte di AliExpress ai suoi obblighi ai sensi della legge sui servizi digitali”, ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, per la quale “i rischi devono essere individuati e affrontati sistematicamente per garantire che i consumatori possano effettuare acquisti online in sicurezza”.

I rischi legati alla vendita di prodotti illegali e non sicuri

La Commissione europea ha sanzionato AliExpress per non aver adeguamente valutato e mitigato i rischi relativi alla vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti sulla sua piattaforma di e-commerce. Come richiesto dalla legge sui servizi digitali, AliExpress ha ora tempo fino al 20 ottobre 2026 per presentare un piano d’azione alla Commissione.

Per Bruxelles, AliExpress non ha rispettato l’obbligo previsto dalla legge sui servizi digitali di valutare diligentemente il rischio di diffusione di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti attraverso i suoi servizi in diversi modi. Non ha valutato, ad esempio, se avesse personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali, sopravvalutando l’efficacia dei suoi sistemi.

Dai test effettuati dai servizi della Commissione è inoltre emerso che “molti prodotti illegali sono stati raccomandati o pubblicizzati ai consumatori prima di essere effettivamente rimossi. Inoltre, test fatti dai servizi della Commissione hanno dimostrato che un elevato volume di prodotti illegali ha continuato a circolare nonostante gli sforzi di moderazione di AliExpress”.

Il rischio di diffusione dei prodotti illegali

AliExpress non ha inoltre adottato misure efficaci per ridurre il rischio di diffusione di prodotti illegali. Diverse le carenze trovate dalla Commissione.

“Il sistema di AliExpress per rilevare i prodotti illegali non ha funzionato correttamente – evidenzia Bruxelles – Molti prodotti illegali, dai prodotti contraffatti ai giocattoli non sicuri e ai cosmetici pericolosi, sono circolati sulla piattaforma e, anche se rilevati, sono rimasti online per più settimane”.

La politica di sanzioni per chi vende prodotti illegali non è stata applicata correttamente e molti venditori sono rimasti attivi sulla piattaforma. Altra criticità rilevata dalla Commissione è la facilità con cui possono essere aggirati i controlli di conformità dei prodotti. “AliExpress non è riuscita a prevenire adeguatamente la diffusione di prodotti contraffatti – prosegue Bruxelles – I prodotti contraffatti rappresentano un rischio significativo su AliExpress”. La piattaforma dovrà ora presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione contestata.

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