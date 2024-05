In vista delle prossime elezioni europee parte una campagna di comunicazione contro la disinformazione online. Agcom: “La disinformazione sulle piattaforme digitali e sui social media costituisce oggetto di crescente preoccupazione per l’impatto sui processi democratici e sul diritto dei cittadini europei ad essere informati”

Disinformazione online, al via campagna contro le fake news in vista delle europee (Immagine video Agcom)

Un invito a prestare attenzione alle informazioni, alle fonti, agli audio e video che possono essere manipolati. A fidarsi solo delle fonti affidabili. A fare attenzione a ciò che si riposta e si condivide. Contro la disinformazione online si moltiplicano le iniziative in vista delle prossime elezioni europee. Il timore evidente è che scelte e decisioni possano essere influenzate da fattori che rimandano a fake news e a campagne manipolatorie. Anche se, en passant, verrebbe da dire che il tema è talmente ampio e pieno di interrogativi (niente da dire sulla disinformazione che non viene veicolata online?) che un semplice spot non può certo bastare.

In ogni caso, in vista delle elezioni europee di giugno è partita una campagna di comunicazione contro la disinformazione online da parte dell’Erga, il Gruppo europeo dei regolatori per i servizi audiovisivi. A darne notizia è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) che la presiede.

“Sii critico su ciò che leggi online”. Lo spot

“Sii critico su ciò che leggi online. Audio e video possono essere alterati. Controlla le fonti e fidati solo di quelle affidabili. Non condividere informazioni di cui non sei sicuro. Le tue scelte sono importanti, difenditi da chi ti vuole manipolare”.

Questi i messaggi contenuti in un video di 30 secondi con semplici consigli per difendersi dalla disinformazione, lanciato in occasione delle prossime elezioni europee.

È questo il contributo dell’Erga, che riunisce le 27 autorità nazionali di regolamentazione di settore, presieduto dal presidente Agcom Giacomo Lasorella, per un uso più consapevole delle informazioni in rete da parte dei cittadini europei.

«La disinformazione sulle piattaforme digitali e sui social media costituisce oggetto di crescente preoccupazione per l’impatto sui processi democratici e sul diritto dei cittadini europei ad essere informati – ha detto Lasorella – Per questo, l’Erga si è fatta promotrice di questa campagna, coinvolgendo tutti gli attori interessati – istituzioni, regolatori nazionali e piattaforme digitali – con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza critica dei cittadini europei».

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Commissione europea, è stata lanciata l’8 maggio. Il video della campagna sarà veicolato sui siti istituzionali e sui canali social della Commissione europea, dell’Erga e dei suoi membri, fino all’inizio di giugno, in lingua inglese e, in ambito nazionale, nelle lingue ufficiali degli Stati membri. Si affiancherà poi a questi canali la diffusione sulle principali piattaforme digitali e social media e sulle tv nazionali in base ad accordi nazionali.

In Italia il video è disponibile online sul sito web dell’Autorità nella versione inglese e in quella italiana, e sarà inserito nella programmazione della Rai.

