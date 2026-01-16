Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea dal 12 al 16 gennaio, con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana, in breve

La settimana si apre con Olof Gill, portavoce della Commissione europea, durante l’incontro quotidiano della Commissione con la stampa, dove il portavoce si è espresso riguardo l’accordo Ue-Mercosur e il settore dell’Automotive. La portavoce Paula Pinho ha rilasciato dichiarazioni riguardo gli arresti nelle proteste in Iran e possibili colloqui di pace con Putin sull’Ucraina. Durante lo stesso incontro, il portavoce Thomas Regnier si è espresso riguardo Grok.

Lunedì 12 gennaio Carlo Fidanza, in Commissione agricoltura, ha parlato della crisi del settore dell’allevamento e dell’importanza del benessere animale. Sempre in Commissione agricoltura è stato approvato il welfare per cani e gatti e il pacchetto vino. Si è inoltre tenuta la Commissione Speciale sulla crisi degli alloggi, con la presenza dell’eurodeputata Irene Tinagli e del commissario per l’housing Dan Jorgensen.

Martedì 13 gennaio, il portavoce della Commissione europea Olof Gill è tornato sull’argomento Mercosur e ha parlato di Iran. Durante la giornata l’eurodeputata Chiara Gemma e Tiago de Ales ha presentato una mostra d’arte. Inoltre, gli eurodeputati Nicola Zingaretti e Annalisa Corrado, assieme a Sabina Nicolella, hanno parlato di sostenibilità e acquisiti pubblici green. Nel pomeriggio, Nicola Fratoianni e l’eurodeputata Ilaria Salis hanno parlato di sostegno alla Palestina, della situazione in Venezuela e Iran.

Mercoledì 14 Annalisa Corrado e Alessandro Gassmann hanno parlato di economia sostenibile. Ha dichiarato Alessandro Gassmann: “Quello che mi premeva di più raccontare e promuovere è appunto quello che viene fatto per la difesa del nostro ecosistema. Non abbiamo più tanto tempo. La notizia recente che gli stati uniti abbiano deciso di uscire dagli accordi sul clima è una notizia triste”. Giovedì15 gennaio, Sylvia Kainz-Huber ha parlato di investimenti nel settore spaziale.