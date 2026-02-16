Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 9 al 13 febbraio con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana in breve

La settimana europea si è aperta lunedì 9 febbraio con la capo portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, che ha affrontato il tema della votazione del Pe del nuovo prestito all’Ucraina da 90 miliardi di euro.

La plenaria a Strasburgo si è aperta con l’annuncio della presidente del Pe, Roberta Metsola, di una sessione plenaria straordinaria a Bruxelles il 24 febbraio per i 4 anni dall’invasione dell’Ucraina. Di fronte all’emiciclo, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha riassunto il Rapporto 2025. Il Commissario all’agricoltura, Christophe Hansen, ha avviato la discussione sul pacchetto vino.

Martedì 10 febbraio, la discussione in plenaria a Strasburgo si è avviata sul tema del ciclone Harry che ha investito tre regioni italiane. Sempre in plenaria, gli eurodeputati Alberico Gambino e Salvatore De Meo hanno parlato di sicurezza e poi quest’ultimo, in un’intervista a margine, ha commentato la mozione Paesi sicuri e il pacchetto vino, oggetto di votazione insieme a Mercosur ed Euro digitale.

L’eurodeputata Irene Tinagli si è espressa a margine della Commissione Housing sul tema emergenza abitativa e il neoeletto presidente della Commissione ambiente Pierfrancesco Maran ha parlato delle priorità in campo sul tema. L’eurodeputato Nardella ha commentato il pacchetto vino con un focus sulla sua regione, la Toscana, mentre l’eurodeputata Camilla Laureti ha parlato di prodotti biologici.

Mercoledì 11, con l’apertura della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la plenaria è iniziata con il focus sulla competitività. La plenaria è continuata sul diritto all’istruzione e ha poi continuato sul tema sicurezza e lotta alla povertà.

L’aula parlamentare ha votato su mais-soia-cotone, euro digitale e associazione Ue-Andorra-San Marino, approvandoli. È arrivata anche l’approvazione del prestito da 90 miliardi all’Ucraina.

Si è aperta sul tema dei diritti delle donne la plenaria di giovedì 12 febbraio. Nel frattempo, al castello di Alden Biesen, si sono radunati i leader europei per un incontro informale sulla competitività. Tra i commenti rilasciati alla stampa, quelli della presidente del Pe, Roberta Metsola, e del primo ministro, Giorgia Meloni. Venerdì 13 febbraio, il portavoce della Commissione Ue Thomas Regnier ha parlato di Grok e El Anouni ha parlato del caso Francesca Albanese.